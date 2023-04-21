https://ria.ru/20230421/shkolniki-1867002292.html

В Приморье дети попали в больницу после распыления баллончика в школе

В Приморье дети попали в больницу после распыления баллончика в школе - РИА Новости, 21.04.2023

В Приморье дети попали в больницу после распыления баллончика в школе

Шестеро детей, надышавшихся газом, госпитализированы после распыления перцового баллончика в школе в приморском Лесозаводске, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T20:11

2023-04-21T20:11

2023-04-21T20:11

происшествия

лесозаводск

приморский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Шестеро детей, надышавшихся газом, госпитализированы после распыления перцового баллончика в школе в приморском Лесозаводске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что семеро детей пострадали после распыления баллончика в школе в Лесозаводске, часть из них госпитализированы, а всего на медосмотр направили более 20 учеников. "Шесть детей попали в больницу после распыления перцового баллончика в школе в Лесозаводске", - рассказал источник агентства, не уточнив других подробностей. По данным СУСК РФ по Приморскому краю, инцидент произошел в школе №4 в Лесозаводске. "В результате вдыхания газа за медицинской помощью обратились не менее 21 учащегося школы... Предварительно установлено, что несколько человек из числа пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщают в ведомстве. Следователи организовали доследственную проверку по статье о хулиганстве, количество пострадавших уточняется, информирует СУСК. Ранее в пятницу прокуратура Приморского края сообщала, что в Лесозаводске двое 15-летних подростков пронесли в школу баллончик, снаряженный слезоточивыми или раздражающими веществами, и распылили содержимое на первом этаже. В результате несколько несовершеннолетних направлены в медорганизацию, прокуратура организовала проверку.

https://ria.ru/20230303/ssora-1855645552.html

лесозаводск

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лесозаводск, приморский край, россия