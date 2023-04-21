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В Приморье дети попали в больницу после распыления баллончика в школе - РИА Новости, 21.04.2023
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20:11 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/shkolniki-1867002292.html
В Приморье дети попали в больницу после распыления баллончика в школе
В Приморье дети попали в больницу после распыления баллончика в школе - РИА Новости, 21.04.2023
В Приморье дети попали в больницу после распыления баллончика в школе
Шестеро детей, надышавшихся газом, госпитализированы после распыления перцового баллончика в школе в приморском Лесозаводске, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T20:11
2023-04-21T20:11
происшествия
лесозаводск
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Шестеро детей, надышавшихся газом, госпитализированы после распыления перцового баллончика в школе в приморском Лесозаводске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что семеро детей пострадали после распыления баллончика в школе в Лесозаводске, часть из них госпитализированы, а всего на медосмотр направили более 20 учеников. "Шесть детей попали в больницу после распыления перцового баллончика в школе в Лесозаводске", - рассказал источник агентства, не уточнив других подробностей. По данным СУСК РФ по Приморскому краю, инцидент произошел в школе №4 в Лесозаводске. "В результате вдыхания газа за медицинской помощью обратились не менее 21 учащегося школы... Предварительно установлено, что несколько человек из числа пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщают в ведомстве. Следователи организовали доследственную проверку по статье о хулиганстве, количество пострадавших уточняется, информирует СУСК. Ранее в пятницу прокуратура Приморского края сообщала, что в Лесозаводске двое 15-летних подростков пронесли в школу баллончик, снаряженный слезоточивыми или раздражающими веществами, и распылили содержимое на первом этаже. В результате несколько несовершеннолетних направлены в медорганизацию, прокуратура организовала проверку.
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происшествия, лесозаводск, приморский край, россия
Происшествия, Лесозаводск, Приморский край, Россия
В Приморье дети попали в больницу после распыления баллончика в школе

Шесть детей попали в больницу после распыления баллончика в школе в Приморье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр - РИА Новости. Шестеро детей, надышавшихся газом, госпитализированы после распыления перцового баллончика в школе в приморском Лесозаводске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что семеро детей пострадали после распыления баллончика в школе в Лесозаводске, часть из них госпитализированы, а всего на медосмотр направили более 20 учеников.
"Шесть детей попали в больницу после распыления перцового баллончика в школе в Лесозаводске", - рассказал источник агентства, не уточнив других подробностей.
По данным СУСК РФ по Приморскому краю, инцидент произошел в школе №4 в Лесозаводске. "В результате вдыхания газа за медицинской помощью обратились не менее 21 учащегося школы... Предварительно установлено, что несколько человек из числа пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщают в ведомстве.
Следователи организовали доследственную проверку по статье о хулиганстве, количество пострадавших уточняется, информирует СУСК.
Ранее в пятницу прокуратура Приморского края сообщала, что в Лесозаводске двое 15-летних подростков пронесли в школу баллончик, снаряженный слезоточивыми или раздражающими веществами, и распылили содержимое на первом этаже. В результате несколько несовершеннолетних направлены в медорганизацию, прокуратура организовала проверку.
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