https://ria.ru/20230421/selo-1866784397.html

"Оставьте нас в покое". Украину обвинили в уничтожении польского фермерства

"Оставьте нас в покое". Украину обвинили в уничтожении польского фермерства - РИА Новости, 21.04.2023

"Оставьте нас в покое". Украину обвинили в уничтожении польского фермерства

Решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно — фермеры уже оказались на грани разорения, пишет в статье для издания Fakt Анна... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T05:35

2023-04-21T05:35

2023-04-21T09:14

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно — фермеры уже оказались на грани разорения, пишет в статье для издания Fakt Анна Орловская.Она рассказала о фермере Михале Кошареке — у него не осталось никаких шансов продать сотни тонн зерна, скопившиеся на складах из-за того, что местный рынок заполонила техническая украинская сельхозпродукция, которая, к тому же, может оказаться загрязненной.Он добавил, что мало кому из его коллег удалось продать зерно, а тем, кто все-таки смог это сделать, пришлось сильно снизить цену."Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города. <...> Единственное, чего я ожидаю от правительства, — это оставить нас, фермеров, в покое и позволить нормально жить и работать", — заключил Кошарек.С начала февраля польские аграрии активно протестуют против ввоза в страну сельхозпродукции с Украины. Как заявляла организация "Агроуния", у них вызывает возмущение, что в Польше оседает украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта. По словам фермеров, оно ненадлежащего качества, но поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, из-за чего цены на продукцию местных производителей сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным, за 2022 год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.На фоне протестов Польша ввела временный запрет на импорт украинского зерна и некоторых других продуктов сельского хозяйства. Затем такие же решения приняли Венгрия, Болгария и Словакия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230418/proval-1865963855.html

https://ria.ru/20230419/zerno-1866483806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

польша, украина, в мире