https://ria.ru/20230421/selo-1866784397.html
"Оставьте нас в покое". Украину обвинили в уничтожении польского фермерства
"Оставьте нас в покое". Украину обвинили в уничтожении польского фермерства - РИА Новости, 21.04.2023
"Оставьте нас в покое". Украину обвинили в уничтожении польского фермерства
Решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно — фермеры уже оказались на грани разорения, пишет в статье для издания Fakt Анна... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T05:35
2023-04-21T05:35
2023-04-21T09:14
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно — фермеры уже оказались на грани разорения, пишет в статье для издания Fakt Анна Орловская.Она рассказала о фермере Михале Кошареке — у него не осталось никаких шансов продать сотни тонн зерна, скопившиеся на складах из-за того, что местный рынок заполонила техническая украинская сельхозпродукция, которая, к тому же, может оказаться загрязненной.Он добавил, что мало кому из его коллег удалось продать зерно, а тем, кто все-таки смог это сделать, пришлось сильно снизить цену."Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города. <...> Единственное, чего я ожидаю от правительства, — это оставить нас, фермеров, в покое и позволить нормально жить и работать", — заключил Кошарек.С начала февраля польские аграрии активно протестуют против ввоза в страну сельхозпродукции с Украины. Как заявляла организация "Агроуния", у них вызывает возмущение, что в Польше оседает украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта. По словам фермеров, оно ненадлежащего качества, но поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, из-за чего цены на продукцию местных производителей сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным, за 2022 год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.На фоне протестов Польша ввела временный запрет на импорт украинского зерна и некоторых других продуктов сельского хозяйства. Затем такие же решения приняли Венгрия, Болгария и Словакия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230418/proval-1865963855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, в мире
"Оставьте нас в покое". Украину обвинили в уничтожении польского фермерства
Fakt: Украина уничтожила польское сельское хозяйство поставками своего технического зерна
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно — фермеры уже оказались на грани разорения, пишет в статье для издания Fakt
Анна Орловская.
Она рассказала о фермере Михале Кошареке — у него не осталось никаких шансов продать сотни тонн зерна, скопившиеся на складах из-за того, что местный рынок заполонила техническая украинская сельхозпродукция, которая, к тому же, может оказаться загрязненной.
«
"Ее преимуществом была низкая цена, и производители воспользовались этим", — сказал Кошарек.
Он добавил, что мало кому из его коллег удалось продать зерно, а тем, кто все-таки смог это сделать, пришлось сильно снизить цену.
Переговоры Украины с Польшей потерпели фиаско
"Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города. <...> Единственное, чего я ожидаю от правительства, — это оставить нас, фермеров, в покое и позволить нормально жить и работать", — заключил Кошарек.
С начала февраля польские аграрии активно протестуют против ввоза в страну сельхозпродукции с Украины
. Как заявляла организация "Агроуния", у них вызывает возмущение, что в Польше оседает украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта. По словам фермеров, оно ненадлежащего качества, но поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, из-за чего цены на продукцию местных производителей сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным, за 2022 год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.
На фоне протестов Польша ввела временный запрет на импорт украинского зерна и некоторых других продуктов сельского хозяйства. Затем такие же решения приняли Венгрия, Болгария и Словакия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> ЕК просит страны, запретившие импорт зерна с Украины, вновь разрешить его