https://ria.ru/20230421/sdelka-1866887732.html

Источник: Турция призвала Запад снять барьеры для продления зерновой сделки

Источник: Турция призвала Запад снять барьеры для продления зерновой сделки - РИА Новости, 21.04.2023

Источник: Турция призвала Запад снять барьеры для продления зерновой сделки

Ситуация вокруг зерновой сделки сложная, ее сохранение и продление требует обязательного выполнения всех пунктов, Анкара и ООН в контактах с западными... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:48

2023-04-21T13:48

2023-04-21T13:48

экономика

россия

анкара (провинция)

сергей вершинин

василий небензя

мартин гриффитс

москва

оон

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АНКАРА, 21 апр – РИА Новости. Ситуация вокруг зерновой сделки сложная, ее сохранение и продление требует обязательного выполнения всех пунктов, Анкара и ООН в контактах с западными партнерами призывают устранить все барьеры, сообщил РИА Новости источник, знакомый с работой механизма. РФ необходим прогресс по выполнению условий по разблокировке сельскохозяйственного экспорта в рамках зерновой сделки, она не может действовать в ущерб собственным интересам, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, Москва требует использовать остающееся до 18 мая время для выполнения условий России для продления зерновой сделки. "Сложная", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, какова ситуация вокруг зерновой сделки. По его словам, Анкара на всех уровнях находится в контакте, как с участниками сделки, так и с западными партнерами. "На этих переговорах, совместно с ООН, мы призываем, чтобы выполнялись все пункты сделки, были устранены барьеры, мешающие работе механизма", - подчеркнул он. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

https://ria.ru/20230421/posolstvo-1866776277.html

https://ria.ru/20230420/sdelka-1866740704.html

россия

анкара (провинция)

москва

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экономика, россия, анкара (провинция), сергей вершинин, василий небензя, мартин гриффитс, москва, оон