https://ria.ru/20230421/sbu-1866997267.html
Жители прифронтовых районов рассказали, как СБУ берет взятки
Жители прифронтовых районов рассказали, как СБУ берет взятки - РИА Новости, 21.04.2023
Жители прифронтовых районов рассказали, как СБУ берет взятки
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обирают сограждан, пытающихся уехать из прифронтовых районов, сообщил РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:47
2023-04-21T19:47
2023-04-21T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
служба безопасности украины
виталий киселев
украина
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обирают сограждан, пытающихся уехать из прифронтовых районов, сообщил РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев. "В населенных пунктах Константиновка, Краматорск, Славянск, Авдеевка сотрудники СБУ стоят заградотрядом и продолжают спекулировать на жизни простых украинцев. С тех, кто на машинах выезжает из этих населенных пунктов на территорию Украины, в Польшу, Германию… требуют по 1 тысяче долларов и выше", - сказал Киселев со ссылкой на источники из числа местных жителей и украинских военных. По его словам, чем дороже выглядит выезжающая машина, тем выше "ставки" на блокпостах. По его словам, если кто-то отказывается платить, им угрожают или могут прострелить колесо.
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html
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в мире, служба безопасности украины, виталий киселев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Служба безопасности Украины, Виталий Киселев, Украина
Жители прифронтовых районов рассказали, как СБУ берет взятки
Эксперт Киселев: СБУ берет деньги с сограждан, пытающихся уехать из прифронтовых районов