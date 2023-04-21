https://ria.ru/20230421/sberbank-1867003843.html

Сбербанк потребовал в арбитражном суде 7,2 миллиона евро от Deutsche Bank

Сбербанк потребовал в арбитражном суде 7,2 миллиона евро от Deutsche Bank - РИА Новости, 21.04.2023

Сбербанк потребовал в арбитражном суде 7,2 миллиона евро от Deutsche Bank

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Сбербанка, требующего взыскать более 7,2 миллиона евро (более 643 миллионов рублей) с немецкого Deutsche Bank,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T20:19

2023-04-21T20:19

2023-04-21T20:19

экономика

москва

deutsche bank

германия

сбербанк россии

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Сбербанка, требующего взыскать более 7,2 миллиона евро (более 643 миллионов рублей) с немецкого Deutsche Bank, следует из опубликованного определения суда. Иск поступил в суд 17 апреля, предварительные слушания по нему назначены на 30 мая. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда пока не приводятся. Суд, "исходя из того, что ответчиком по предъявленному в суд заявлению выступает иностранное юридическое лицо", предложил Сбербанку предпринять "действия по оказанию суду помощи в извещении Deutsche Bank Aktiengesellschaft о дате, времени и месте проведения судебного разбирательства". Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 84,93 тысячи сотрудников.

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экономика, москва, deutsche bank , германия, сбербанк россии