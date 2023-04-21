Сбербанк переизбрал наблюдательный совет в прежнем составе
Сбербанк переизбрал наблюдательный совет в прежнем составе из 14 человек
Вывеска Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе, в него вошли 14 человек, говорится в пресс-релизе банка.
"Был избран новый состав наблюдательного совета Сбербанка в количестве 14 человек, из которых половину составили независимые директора", - сказано в сообщении банка. Официально Сбербанк не публикует состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию следует, что в него вошли глава Сбербанка Герман Греф, его первый замглавы Александр Ведяхин, министр финансов России Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Максим Орешкин и председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.
Также в набсовет утверждены бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.