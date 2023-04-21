https://ria.ru/20230421/sberbank-1866871382.html

Сбербанк переизбрал наблюдательный совет в прежнем составе

Сбербанк переизбрал наблюдательный совет в прежнем составе - РИА Новости, 21.04.2023

Сбербанк переизбрал наблюдательный совет в прежнем составе

Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе, в него вошли 14 человек, говорится в пресс-релизе банка. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:42

2023-04-21T12:42

2023-04-21T12:53

экономика

россия

герман греф

сбербанк россии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе, в него вошли 14 человек, говорится в пресс-релизе банка. "Был избран новый состав наблюдательного совета Сбербанка в количестве 14 человек, из которых половину составили независимые директора", - сказано в сообщении банка. Официально Сбербанк не публикует состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию следует, что в него вошли глава Сбербанка Герман Греф, его первый замглавы Александр Ведяхин, министр финансов России Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Максим Орешкин и председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.Также в набсовет утверждены бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.

https://ria.ru/20230421/sberbank-1866770899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, герман греф, сбербанк россии