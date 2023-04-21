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Акционеры Сбербанка проголосуют за рекордные дивиденды по итогам 2022 года - РИА Новости, 21.04.2023
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00:06 21.04.2023 (обновлено: 00:08 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sberbank-1866770899.html
Акционеры Сбербанка проголосуют за рекордные дивиденды по итогам 2022 года
Акционеры Сбербанка проголосуют за рекордные дивиденды по итогам 2022 года - РИА Новости, 21.04.2023
Акционеры Сбербанка проголосуют за рекордные дивиденды по итогам 2022 года
Акционеры Сбербанка на годовом собрании в эту пятницу в режиме заочного голосования обсудят выплату рекордных дивидендов за 2022 год: набсовет рекомендовал... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T00:06
2023-04-21T00:08
экономика
россия
герман греф
антон силуанов
владимир колычев
сбербанк россии
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Акционеры Сбербанка на годовом собрании в эту пятницу в режиме заочного голосования обсудят выплату рекордных дивидендов за 2022 год: набсовет рекомендовал утвердить их размер в 25 рублей на акцию, или 565 миллиардов рублей совокупно. Предлагается утвердить 11 мая датой, на которую определяется реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов за прошлый год. Кроме того, акционеры традиционно будут голосовать по вопросам состава нового наблюдательного совета. Из разосланных акционерам бюллетеней для голосования следует, что кандидатами в его состав выдвинуты глава Сбербанка Герман Греф, его первый замглавы Александр Ведяхин, министр финансов России Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Максим Орешкин и председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. Также в качестве кандидатов предложены бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.
https://ria.ru/20230414/sber-1865429335.html
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экономика, россия, герман греф, антон силуанов, владимир колычев, сбербанк россии, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Герман Греф, Антон Силуанов, Владимир Колычев, Сбербанк России, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Акционеры Сбербанка проголосуют за рекордные дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры Сбербанка в пятницу проголосуют за рекордные дивиденды по итогам 2022 года

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Акционеры Сбербанка на годовом собрании в эту пятницу в режиме заочного голосования обсудят выплату рекордных дивидендов за 2022 год: набсовет рекомендовал утвердить их размер в 25 рублей на акцию, или 565 миллиардов рублей совокупно.
Предлагается утвердить 11 мая датой, на которую определяется реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов за прошлый год.
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Кроме того, акционеры традиционно будут голосовать по вопросам состава нового наблюдательного совета. Из разосланных акционерам бюллетеней для голосования следует, что кандидатами в его состав выдвинуты глава Сбербанка Герман Греф, его первый замглавы Александр Ведяхин, министр финансов России Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Максим Орешкин и председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.
Также в качестве кандидатов предложены бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и ректор МФТИ Николай Кудрявцев, ректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Алевтина Черникова, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефАнтон СилуановВладимир КолычевСбербанк РоссииМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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