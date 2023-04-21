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"Сбер" занимал у ЦБ юани, заявил Греф - РИА Новости, 21.04.2023
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12:28 21.04.2023 (обновлено: 12:39 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sber-1866865475.html
"Сбер" занимал у ЦБ юани, заявил Греф
"Сбер" занимал у ЦБ юани, заявил Греф - РИА Новости, 21.04.2023
"Сбер" занимал у ЦБ юани, заявил Греф
Сбербанк в какие-то моменты занимал у ЦБ РФ юани, но в целом с ликвидностью ситуация абсолютно нормальная и контролируемая, заявил глава кредитной организации... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:28
2023-04-21T12:39
сбер
юань
экономика
россия
герман греф
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сбербанк в какие-то моменты занимал у ЦБ РФ юани, но в целом с ликвидностью ситуация абсолютно нормальная и контролируемая, заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе пресс-конференции."В какие-то моменты да, когда нам не хватает ликвидности для закрытия, для усреднения, мы занимали. Но в целом ситуация неплохая. Мы видим сейчас спрос на кредитные ресурсы поэтому мы... повышаем ставки по юаневым депозитам... В целом ситуация абсолютно нормальная и контролируемая. Но спрос на юани растет, поэтому частенько банки прибегают к тому, чтобы временный разрыв закрывать за счет привлечения Центрального банка", - сказал Греф, отвечая на вопрос о том, занимал ли банк юани у регулятора.
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сбер, юань, экономика, россия, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии
Сбер, Юань, Экономика, Россия, Герман Греф, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России
"Сбер" занимал у ЦБ юани, заявил Греф

Глава Сбербанка Греф заявил, что организация в какие-то моменты занимала у ЦБ юани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сбербанк в какие-то моменты занимал у ЦБ РФ юани, но в целом с ликвидностью ситуация абсолютно нормальная и контролируемая, заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе пресс-конференции.
"В какие-то моменты да, когда нам не хватает ликвидности для закрытия, для усреднения, мы занимали. Но в целом ситуация неплохая. Мы видим сейчас спрос на кредитные ресурсы поэтому мы... повышаем ставки по юаневым депозитам... В целом ситуация абсолютно нормальная и контролируемая. Но спрос на юани растет, поэтому частенько банки прибегают к тому, чтобы временный разрыв закрывать за счет привлечения Центрального банка", - сказал Греф, отвечая на вопрос о том, занимал ли банк юани у регулятора.
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СберЮаньЭкономикаРоссияГерман ГрефЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк России
 
 
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