https://ria.ru/20230421/sber-1866865475.html

"Сбер" занимал у ЦБ юани, заявил Греф

"Сбер" занимал у ЦБ юани, заявил Греф - РИА Новости, 21.04.2023

"Сбер" занимал у ЦБ юани, заявил Греф

Сбербанк в какие-то моменты занимал у ЦБ РФ юани, но в целом с ликвидностью ситуация абсолютно нормальная и контролируемая, заявил глава кредитной организации... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:28

2023-04-21T12:28

2023-04-21T12:39

сбер

юань

экономика

россия

герман греф

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сбербанк в какие-то моменты занимал у ЦБ РФ юани, но в целом с ликвидностью ситуация абсолютно нормальная и контролируемая, заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе пресс-конференции."В какие-то моменты да, когда нам не хватает ликвидности для закрытия, для усреднения, мы занимали. Но в целом ситуация неплохая. Мы видим сейчас спрос на кредитные ресурсы поэтому мы... повышаем ставки по юаневым депозитам... В целом ситуация абсолютно нормальная и контролируемая. Но спрос на юани растет, поэтому частенько банки прибегают к тому, чтобы временный разрыв закрывать за счет привлечения Центрального банка", - сказал Греф, отвечая на вопрос о том, занимал ли банк юани у регулятора.

https://ria.ru/20230421/dividendy-1866867065.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сбер, юань, экономика, россия, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии