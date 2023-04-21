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СМИ: США пожаловались Европе на попытки России обойти санкции - РИА Новости, 21.04.2023
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23:29 21.04.2023 (обновлено: 23:44 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/sanktsii-1867027095.html
СМИ: США пожаловались Европе на попытки России обойти санкции
СМИ: США пожаловались Европе на попытки России обойти санкции - РИА Новости, 21.04.2023
СМИ: США пожаловались Европе на попытки России обойти санкции
США предоставили четырем европейским странам список товаров двойного назначения, которые РФ якобы пытается приобрести в обход антироссийских санкций, сообщает... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T23:29
2023-04-21T23:44
россия
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
швейцария
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США предоставили четырем европейским странам список товаров двойного назначения, которые РФ якобы пытается приобрести в обход антироссийских санкций, сообщает газета Financial Times. "США предупредили четыре европейские страны о методах, которые Россия использует для обхода санкций, и предоставили им подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения, которые она пытается приобрести", - говорится в сообщении издания. Согласно информации газеты, американский замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетил Швейцарию, Австрию, Италию и Германию, чтобы показать им, как Россия якобы пытается восстановить разрушенные цепочки поставок. Как отмечает газета, в список товаров, в которых Россия якобы заинтересована, вошли оптические товары, полупроводниковые преобразователи, оборудование для измерения напряжения и мощности, а также программируемые пользователем вентильные матрицы. По данным издания, США не уточнили, для какой именно цели РФ нужны эти товары. Ранее спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан заявлял газете Financial Times, что Евросоюз проверяет рост экспорта в соседние с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций. По его словам, большой рост экспорта в страны недалеко от России вызывает в ЕС вопросы и подозрения, что товары, экспортируемые в эти страны, затем якобы могут перенаправляться в РФ. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230421/evropa-1866743487.html
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россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, швейцария, в мире
Россия, США, Евросоюз, Санкции в отношении России, Швейцария, В мире
СМИ: США пожаловались Европе на попытки России обойти санкции

FT: США передали ЕС список товаров, которые Россия якобы пытается купить в обход санкций

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США предоставили четырем европейским странам список товаров двойного назначения, которые РФ якобы пытается приобрести в обход антироссийских санкций, сообщает газета Financial Times.
"США предупредили четыре европейские страны о методах, которые Россия использует для обхода санкций, и предоставили им подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения, которые она пытается приобрести", - говорится в сообщении издания.
Посетительница с флагом ЕС в Европейском парламенте в Брюсселе во время дня открытых дверей - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Европа победила в санкционной войне — и теперь ищет способ капитулировать
Вчера, 08:00
Согласно информации газеты, американский замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетил Швейцарию, Австрию, Италию и Германию, чтобы показать им, как Россия якобы пытается восстановить разрушенные цепочки поставок.
Как отмечает газета, в список товаров, в которых Россия якобы заинтересована, вошли оптические товары, полупроводниковые преобразователи, оборудование для измерения напряжения и мощности, а также программируемые пользователем вентильные матрицы. По данным издания, США не уточнили, для какой именно цели РФ нужны эти товары.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Новые санкции против России будут бить по мировой экономике, заявил Песков
Вчера, 12:45
Ранее спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан заявлял газете Financial Times, что Евросоюз проверяет рост экспорта в соседние с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций. По его словам, большой рост экспорта в страны недалеко от России вызывает в ЕС вопросы и подозрения, что товары, экспортируемые в эти страны, затем якобы могут перенаправляться в РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32
Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетовПосмотреть
 
РоссияСШАЕвросоюзСанкции в отношении РоссииШвейцарияВ мире
 
 
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