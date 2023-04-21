https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866947092.html

ЕС критикует Сербию из-за невведения санкций против России, заявил Вучич

ЕС критикует Сербию из-за невведения санкций против России, заявил Вучич - РИА Новости, 21.04.2023

ЕС критикует Сербию из-за невведения санкций против России, заявил Вучич

Готовящийся ежегодный доклад Европарламента о прогрессе Сербии в евроинтеграции будет негативным из-за отказа Белграда поддержать санкции в отношении России,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:34

2023-04-21T16:34

2023-04-21T16:34

в мире

сербия

александр вучич

европарламент

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 21 апр – РИА Новости. Готовящийся ежегодный доклад Европарламента о прогрессе Сербии в евроинтеграции будет негативным из-за отказа Белграда поддержать санкции в отношении России, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства в ночь на пятницу заявил в телеэфире, что представители Запада уже "надоели ему с вопросом, когда Белград введет санкции в отношении РФ", потому что задают его при каждой встрече. В пятницу журналисты попросили его прокомментировать готовящийся ежегодный доклад Европарламента о прогрессе Сербии на пути к членству в ЕС, проект которого уже был обнародован и содержит немало критики. "Сербия должна платить цену за независимость и суверенную политику, которую проводит, и нет проблемы в том, чтобы ее платить. Я готов принять и такой удар на свои плечи и никакой проблемы в этом нет, я и не переживаю из-за этого", - заявил Вучич на брифинге. По его словам, сам проект доклада Европарламента он еще не читал, но в последние годы постоянно бывает критика. "Понятно, каждый день их слушаю - больше всего (критики) будет из-за невведения санкций в отношении России, из чего происходит и многое другое, что совсем логично. Для меня важнее, что они похвалят выборы в Косово (муниципальные 23 апреля, косовские сербы бойкотируют – ред.), при явке около одного процента, а нам объяснят, что это – величайшие европейские ценности, и я их с этим поздравлю", - указал президент Сербии.

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866872848.html

https://ria.ru/20230421/evropa-1866743487.html

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в мире, сербия, александр вучич, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии