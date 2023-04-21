https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866872848.html
Новые санкции против России будут бить по мировой экономике, заявил Песков
Новые санкции против России будут бить по мировой экономике, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2023
Новые санкции против России будут бить по мировой экономике, заявил Песков
Запрет на экспорт в Россию почти всех товаров, который, возможно, обсуждают страны G7, ударит по мировой экономике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:45
2023-04-21T12:45
2023-04-21T22:55
россия
евросоюз
дмитрий песков
санкции
санкции в отношении россии
g7
япония
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Запрет на экспорт в Россию почти всех товаров, который, возможно, обсуждают страны G7, ударит по мировой экономике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура воздержался от ответа о "полном запрете" экспорта в Россию, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры"."В любом случае и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые, дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", — прокомментировал ситуацию Песков."Разумеется, мы самым тщательным образом это отслеживаем. Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что и Соединенные Штаты Америки, и страны Евросоюза активно раздумывают над новыми дополнительными санкциями", — сказал пресс-секретарь российского лидера.Он напомнил, что "ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций", как Россия."Поэтому адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития, но и учитываем те опасности, которые кроются за такими вот помыслами наших противников", — добавил Песков.
https://ria.ru/20230421/evropa-1866743487.html
https://ria.ru/20230420/vuchich-1866769062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии, g7, япония, в мире
Россия, Евросоюз, Дмитрий Песков, Санкции, Санкции в отношении России, G7, Япония, В мире
Новые санкции против России будут бить по мировой экономике, заявил Песков
Песков предупредил о мировом экономическом кризисе из-за новых антироссийских санкций
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Запрет на экспорт в Россию почти всех товаров, который, возможно, обсуждают страны G7, ударит по мировой экономике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии
сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура
воздержался от ответа о "полном запрете" экспорта в Россию, который якобы обсуждается перед майским саммитом G7 в Хиросиме
. Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".
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"В любом случае и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые, дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", — прокомментировал ситуацию Песков.
"Разумеется, мы самым тщательным образом это отслеживаем. Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что и Соединенные Штаты Америки, и страны Евросоюза активно раздумывают над новыми дополнительными санкциями", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он напомнил, что "ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций", как Россия.
"Поэтому адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития, но и учитываем те опасности, которые кроются за такими вот помыслами наших противников", — добавил Песков.
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