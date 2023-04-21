https://ria.ru/20230421/saakashvili-1866777121.html

ЕСПЧ запросил у Грузии дополнительные документы о состоянии Саакашвили

ЕСПЧ запросил у Грузии дополнительные документы о состоянии Саакашвили - РИА Новости, 21.04.2023

ЕСПЧ запросил у Грузии дополнительные документы о состоянии Саакашвили

Европейский суд по правам человека запросил у министерства юстиции Грузии и адвокатов дополнительную документацию о состоянии здоровья находящегося в клинике... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T02:06

2023-04-21T02:06

2023-04-21T02:06

в мире

грузия

михаил саакашвили

гиули аласания

ираклий гарибашвили

европейский суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757778768_0:22:3370:1918_1920x0_80_0_0_b8fced85af5ad5fa6bfb029de6d8ccdb.jpg

ТБИЛИСИ, 21 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека запросил у министерства юстиции Грузии и адвокатов дополнительную документацию о состоянии здоровья находящегося в клинике бывшего президента Михаила Саакашвили, в том числе отчет психиатров, сообщила его мать Гиули Аласания. Адвокаты Саакашвили 11 апреля направили иск в Страсбургский суд по правам человека в связи с отказом грузинских судов отсрочить тюремное наказание бывшему президенту с целью его лечения в заграничной клинике. "Действительно, Европейский суд прислал эти вопросы и запросил дополнительные документы (о состоянии здоровья и психическом состоянии политика - ред.)… Адвокаты уже работают. Запрос отправлен обеим сторонам (адвокатам и минюсту - ред.) с целью получения максимально объективной информации",- заявила Аласания журналистам. По данным телекомпании "Рустави2", Европейский суд просит адвокатов и министерство юстиции Грузии до 28 апреля предоставить документы о здоровье Саакашвили после 11 апреля, в том числе отчет психиатров. По данным телекомпании, минюст и ранее неоднократно пытался провести психическую проверку бывшего президента, однако Саакашвили отказывался допускать к себе врачей. Впервые он принял у себя психиатров в среду, их отчет будет известен в ближайшие дни. Представители тбилисской клиники "Вивамед", где проходит лечение Саакашвили, в разговоре с журналистами сообщили, что еженедельно направляют министерству юстиции медицинский отчет о состоянии здоровья политика. Мать политика, в свою очередь, заявила, что состояние ее сына ухудшается с каждым днем. "Вчера у него вновь была температура 38. У него полностью выпали волосы. Об активном передвижении речь не идет, от мышц не осталось и следа", - добавила она. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230417/saakashvili-1865797366.html

https://ria.ru/20230313/saakashvili-1857626889.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, гиули аласания, ираклий гарибашвили, европейский суд