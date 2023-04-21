Министр обороны ФРГ счел "нормальным", что ВСУ атакуют территорию России
Глава Минобороны Германии Писториус назвал нормальным проведение операций ВСУ в России
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России приемлемой тактикой, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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"До тех пор пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость. Не то чтобы с удовольствием, но к примеру, для отрезания путей снабжения", — заявил министр, несмотря на то что целью атак ВСУ становятся российские мирные жители.
Принимая решения о поставках вооружений Киеву, Запад должен помнить, как ведется конфликт, продолжил глава Минобороны.
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"Если Украина требует определенные типы бомб, которые запрещены во всем мире, то нужно сказать нет", — пояснил он.
Писториус подчеркнул, что в поставках оружия существуют красные линии, в частности, это современные истребители и кассетные боеприпасы.
В марте, по данным агентства Reuters, Украина запросила у США кассетные боеприпасы MK-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов.
Новая встреча контактной группы по поддержке Украины проходит в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Участники встречи обсудят дальнейшую военную поддержку Украины.
ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории: наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Целью становятся жилые сектора. Эти атаки приводят к гибели и ранениям мирных жителей.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают противостояние. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.