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Министр обороны ФРГ счел "нормальным", что ВСУ атакуют территорию России - РИА Новости, 21.04.2023
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12:18 21.04.2023 (обновлено: 12:43 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/rossiya-1866861674.html
Министр обороны ФРГ счел "нормальным", что ВСУ атакуют территорию России
Министр обороны ФРГ счел "нормальным", что ВСУ атакуют территорию России - РИА Новости, 21.04.2023
Министр обороны ФРГ счел "нормальным", что ВСУ атакуют территорию России
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России приемлемой тактикой, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:18
2023-04-21T12:43
в мире
борис писториус
украина
киев
германия
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России приемлемой тактикой, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.Принимая решения о поставках вооружений Киеву, Запад должен помнить, как ведется конфликт, продолжил глава Минобороны.Писториус подчеркнул, что в поставках оружия существуют красные линии, в частности, это современные истребители и кассетные боеприпасы.В марте, по данным агентства Reuters, Украина запросила у США кассетные боеприпасы MK-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов.Новая встреча контактной группы по поддержке Украины проходит в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Участники встречи обсудят дальнейшую военную поддержку Украины.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории: наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Целью становятся жилые сектора. Эти атаки приводят к гибели и ранениям мирных жителей.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают противостояние. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230421/zelenskiy-1866813935.html
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в мире, борис писториус, украина, киев, германия, вооруженные силы украины, россия
В мире, Борис Писториус, Украина, Киев, Германия, Вооруженные силы Украины, Россия
Министр обороны ФРГ счел "нормальным", что ВСУ атакуют территорию России

Глава Минобороны Германии Писториус назвал нормальным проведение операций ВСУ в России

© AFP 2023 / RONNY HARTMANNМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / RONNY HARTMANN
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России приемлемой тактикой, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«

"До тех пор пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость. Не то чтобы с удовольствием, но к примеру, для отрезания путей снабжения", — заявил министр, несмотря на то что целью атак ВСУ становятся российские мирные жители.

Принимая решения о поставках вооружений Киеву, Запад должен помнить, как ведется конфликт, продолжил глава Минобороны.
«

"Если Украина требует определенные типы бомб, которые запрещены во всем мире, то нужно сказать нет", — пояснил он.

Писториус подчеркнул, что в поставках оружия существуют красные линии, в частности, это современные истребители и кассетные боеприпасы.
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В марте, по данным агентства Reuters, Украина запросила у США кассетные боеприпасы MK-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов.
Новая встреча контактной группы по поддержке Украины проходит в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Участники встречи обсудят дальнейшую военную поддержку Украины.
ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории: наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Целью становятся жилые сектора. Эти атаки приводят к гибели и ранениям мирных жителей.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают противостояние. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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