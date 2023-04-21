https://ria.ru/20230421/rossiya-1866861674.html

Министр обороны ФРГ счел "нормальным", что ВСУ атакуют территорию России

Министр обороны ФРГ счел "нормальным", что ВСУ атакуют территорию России - РИА Новости, 21.04.2023

Министр обороны ФРГ счел "нормальным", что ВСУ атакуют территорию России

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России приемлемой тактикой, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:18

2023-04-21T12:18

2023-04-21T12:43

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России приемлемой тактикой, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.Принимая решения о поставках вооружений Киеву, Запад должен помнить, как ведется конфликт, продолжил глава Минобороны.Писториус подчеркнул, что в поставках оружия существуют красные линии, в частности, это современные истребители и кассетные боеприпасы.В марте, по данным агентства Reuters, Украина запросила у США кассетные боеприпасы MK-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов.Новая встреча контактной группы по поддержке Украины проходит в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Участники встречи обсудят дальнейшую военную поддержку Украины.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории: наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Целью становятся жилые сектора. Эти атаки приводят к гибели и ранениям мирных жителей.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают противостояние. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230421/zelenskiy-1866813935.html

https://ria.ru/20230421/germaniya-1866793279.html

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