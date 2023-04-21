Заявки на участие в "Битве роботов" подали более ста команд из пяти стран
Минцифры: заявки на участие в "Битве роботов" подали более ста команд из пяти стран
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала""Битва" грузовых роботов
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
"Битва" грузовых роботов. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 100 команд из России, Индии, Китая, Казахстана и Турции подали заявки на участие в международном чемпионате "Битва роботов", до 27 апреля организаторы отберут 48 команд, говорится в сообщении Минцифры РФ.
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"Начался отбор команд на "Битву роботов". Прием заявок на участие в соревнованиях завершен, и организаторы приступили к отбору команд. Мы подвели итоги этапа регистрации: заявки подали 117 команд, 5 стран-участниц (Россия, Индия, Китай, Казахстан, Турция), треть заявок на участие поступила в финальный день приема, а последняя - за 2 минуты до окончания регистрации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 27 апреля организаторам предстоит отобрать 48 команд, которые будут участвовать в соревнованиях. Оцениваются оригинальность оснащения робота, креативность самопрезентации и опыт команды.
Организаторами чемпионата являются Минцифры РФ, совместно с компаниями Promobot и ООО "Дабл Ю Экспо". Для участия в чемпионате в команде должно быть от трех до пяти человек, а габариты робота должны быть не больше 120х120х120 сантиметров, вес - не больше 110 килограммов. Участники "Битвы роботов" поделят призовой фонд в 6 миллионов рублей.
Задача команды - придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиям регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Первый отборочный этап начнется в июне, а финал пройдет в декабре 2023 года, победители получат до 2 миллионов рублей.