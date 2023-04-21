https://ria.ru/20230421/roboty-1866907244.html

Заявки на участие в "Битве роботов" подали более ста команд из пяти стран

Заявки на участие в "Битве роботов" подали более ста команд из пяти стран - РИА Новости, 21.04.2023

Заявки на участие в "Битве роботов" подали более ста команд из пяти стран

Более 100 команд из России, Индии, Китая, Казахстана и Турции подали заявки на участие в международном чемпионате "Битва роботов", до 27 апреля организаторы... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:38

2023-04-21T14:38

2023-04-21T14:38

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 100 команд из России, Индии, Китая, Казахстана и Турции подали заявки на участие в международном чемпионате "Битва роботов", до 27 апреля организаторы отберут 48 команд, говорится в сообщении Минцифры РФ. Отмечается, что до 27 апреля организаторам предстоит отобрать 48 команд, которые будут участвовать в соревнованиях. Оцениваются оригинальность оснащения робота, креативность самопрезентации и опыт команды. Организаторами чемпионата являются Минцифры РФ, совместно с компаниями Promobot и ООО "Дабл Ю Экспо". Для участия в чемпионате в команде должно быть от трех до пяти человек, а габариты робота должны быть не больше 120х120х120 сантиметров, вес - не больше 110 килограммов. Участники "Битвы роботов" поделят призовой фонд в 6 миллионов рублей. Задача команды - придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиям регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Первый отборочный этап начнется в июне, а финал пройдет в декабре 2023 года, победители получат до 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230124/robot-1847079528.html

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индия

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россия, индия, китай, promobot