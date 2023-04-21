https://ria.ru/20230421/remont-1866951410.html

В Подмосковье при ремонте дорог будут использовать отечественные материалы

В Подмосковье при ремонте дорог будут использовать отечественные материалы - РИА Новости, 21.04.2023

В Подмосковье при ремонте дорог будут использовать отечественные материалы

Власти Московской области будут применять отечественные материалы при ремонте дорог регионального назначения, сообщила пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:51

2023-04-21T16:51

2023-04-21T16:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

химки

красногорск

городской округ домодедово

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Московской области будут применять отечественные материалы при ремонте дорог регионального назначения, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Работы по ремонту дорог в Московской области начались в начале апреля. В текущем году планируется обновить 1,5 тысячи километров покрытия, из которых 700 километров отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты будут учитывать траффик движения и уровень заторов в часы пик и расположение социальных объектов. На сегодняшний день работы идут на 29 участках."При укладке используют асфальтобетонные смеси ЩМА-20, ЩМА-16, А16 ВН отечественного производства, которые отвечают требованиям ГОСТа. Смеси имеют большую плотность материала за счёт наличия в ней щебня различных параметров, что обеспечивает высокий уровень износоустойчивости. Также в ремонте применяется битумно-полимерная лента, которая способствует увеличению срока службы технологических швов", – отметили в Минтрансе.Применение асфальтобетона ЩМА-16 и А16-ВН было впервые апробировано в Московской области в 2021 году. До конца года дорожное покрытие с применением отечественных материалов заменят на высокоинтенсивных дорогах и в 40 городских округах, в том числе Домодедове, Красногорске, Химках, Егорьевске и Сергиевом-Посаде.

https://ria.ru/20230328/remont-1861344949.html

московская область (подмосковье)

химки

красногорск

городской округ домодедово

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), химки, красногорск, городской округ домодедово