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В Подмосковье при ремонте дорог будут использовать отечественные материалы - РИА Новости, 21.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:51 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/remont-1866951410.html
В Подмосковье при ремонте дорог будут использовать отечественные материалы
В Подмосковье при ремонте дорог будут использовать отечественные материалы - РИА Новости, 21.04.2023
В Подмосковье при ремонте дорог будут использовать отечественные материалы
Власти Московской области будут применять отечественные материалы при ремонте дорог регионального назначения, сообщила пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:51
2023-04-21T16:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
химки
красногорск
городской округ домодедово
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Московской области будут применять отечественные материалы при ремонте дорог регионального назначения, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Работы по ремонту дорог в Московской области начались в начале апреля. В текущем году планируется обновить 1,5 тысячи километров покрытия, из которых 700 километров отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты будут учитывать траффик движения и уровень заторов в часы пик и расположение социальных объектов. На сегодняшний день работы идут на 29 участках."При укладке используют асфальтобетонные смеси ЩМА-20, ЩМА-16, А16 ВН отечественного производства, которые отвечают требованиям ГОСТа. Смеси имеют большую плотность материала за счёт наличия в ней щебня различных параметров, что обеспечивает высокий уровень износоустойчивости. Также в ремонте применяется битумно-полимерная лента, которая способствует увеличению срока службы технологических швов", – отметили в Минтрансе.Применение асфальтобетона ЩМА-16 и А16-ВН было впервые апробировано в Московской области в 2021 году. До конца года дорожное покрытие с применением отечественных материалов заменят на высокоинтенсивных дорогах и в 40 городских округах, в том числе Домодедове, Красногорске, Химках, Егорьевске и Сергиевом-Посаде.
https://ria.ru/20230328/remont-1861344949.html
московская область (подмосковье)
химки
красногорск
городской округ домодедово
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московская область (подмосковье), химки, красногорск, городской округ домодедово
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химки, Красногорск, Городской округ Домодедово

В Подмосковье при ремонте дорог будут использовать отечественные материалы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ремонт дороги. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Московской области будут применять отечественные материалы при ремонте дорог регионального назначения, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Работы по ремонту дорог в Московской области начались в начале апреля. В текущем году планируется обновить 1,5 тысячи километров покрытия, из которых 700 километров отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты будут учитывать траффик движения и уровень заторов в часы пик и расположение социальных объектов. На сегодняшний день работы идут на 29 участках.
"При укладке используют асфальтобетонные смеси ЩМА-20, ЩМА-16, А16 ВН отечественного производства, которые отвечают требованиям ГОСТа. Смеси имеют большую плотность материала за счёт наличия в ней щебня различных параметров, что обеспечивает высокий уровень износоустойчивости. Также в ремонте применяется битумно-полимерная лента, которая способствует увеличению срока службы технологических швов", – отметили в Минтрансе.
Применение асфальтобетона ЩМА-16 и А16-ВН было впервые апробировано в Московской области в 2021 году. До конца года дорожное покрытие с применением отечественных материалов заменят на высокоинтенсивных дорогах и в 40 городских округах, в том числе Домодедове, Красногорске, Химках, Егорьевске и Сергиевом-Посаде.
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