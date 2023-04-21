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Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.04.2023
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13:23 21.04.2023 (обновлено: 18:04 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/razgovor-1866882235.html
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.04.2023
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразили удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ для РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:23
2023-04-21T18:04
в мире
саудовская аравия
владимир путин
россия
опек
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразили удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ для стабильности мирового рынка нефти, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны."Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях. Выражено удовлетворение уровнем координации в рамках "ОПЕК плюс" в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
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в мире, саудовская аравия, владимир путин, россия, опек
В мире, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Россия, ОПЕК
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин и наследный принц Саудовской Аравии бен Сальман обсудили координацию в рамках ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразили удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ для стабильности мирового рынка нефти, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
"Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях. Выражено удовлетворение уровнем координации в рамках "ОПЕК плюс" в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
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В миреСаудовская АравияВладимир ПутинРоссияОПЕК
 
 
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