https://ria.ru/20230421/razgovor-1866882235.html
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.04.2023
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразили удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ для РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:23
2023-04-21T13:23
2023-04-21T18:04
в мире
саудовская аравия
владимир путин
россия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразили удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ для стабильности мирового рынка нефти, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны."Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях. Выражено удовлетворение уровнем координации в рамках "ОПЕК плюс" в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230418/araviya-1866068916.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, владимир путин, россия, опек
В мире, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Россия, ОПЕК
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин и наследный принц Саудовской Аравии бен Сальман обсудили координацию в рамках ОПЕК+