https://ria.ru/20230421/razgovor-1866882235.html

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.04.2023

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразили удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ для РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:23

2023-04-21T13:23

2023-04-21T18:04

в мире

саудовская аравия

владимир путин

россия

опек

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразили удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ для стабильности мирового рынка нефти, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны."Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях. Выражено удовлетворение уровнем координации в рамках "ОПЕК плюс" в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230418/araviya-1866068916.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, саудовская аравия, владимир путин, россия, опек