https://ria.ru/20230421/ramshtayn-1866846534.html

В Пентагоне назвали темы встречи в Рамштайне по Украине

В Пентагоне назвали темы встречи в Рамштайне по Украине - РИА Новости, 21.04.2023

В Пентагоне назвали темы встречи в Рамштайне по Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на встрече в Рамштайне по Украине обсуждение сосредоточится на вопросах ПВО и вооружений. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:36

2023-04-21T11:36

2023-04-21T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

ллойд остин

министерство обороны сша

пво

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846239785_0:45:3561:2048_1920x0_80_0_0_f71cc4dea816fc56c4020fff2f61a1bb.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на встрече в Рамштайне по Украине обсуждение сосредоточится на вопросах ПВО и вооружений.Глава Пентагона отметил, что Украину будут поддерживать "столько, сколько потребуется".В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230421/patriot-1866824461.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, пво, германия