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В Пентагоне назвали темы встречи в Рамштайне по Украине - РИА Новости, 21.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 21.04.2023 (обновлено: 12:07 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/ramshtayn-1866846534.html
В Пентагоне назвали темы встречи в Рамштайне по Украине
В Пентагоне назвали темы встречи в Рамштайне по Украине - РИА Новости, 21.04.2023
В Пентагоне назвали темы встречи в Рамштайне по Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на встрече в Рамштайне по Украине обсуждение сосредоточится на вопросах ПВО и вооружений. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:36
2023-04-21T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ллойд остин
министерство обороны сша
пво
германия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на встрече в Рамштайне по Украине обсуждение сосредоточится на вопросах ПВО и вооружений.Глава Пентагона отметил, что Украину будут поддерживать "столько, сколько потребуется".В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, пво, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США, ПВО, Германия
В Пентагоне назвали темы встречи в Рамштайне по Украине

Глава Пентагона Остин: на встрече в Рамштайне по Украине обсудят вопросы ПВО и боеприпасов

© AP Photo / Michael ProbstВстреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии
Встреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Michael Probst
Встреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на встрече в Рамштайне по Украине обсуждение сосредоточится на вопросах ПВО и вооружений.
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"На сегодняшней встрече контактной группы мы сосредоточимся на трех основным вопросах: ПВО, боеприпасы и сопутствующие факторы", - заявил Остин перед началом заседания. Трансляция велась на сайте Пентагона.
Глава Пентагона отметил, что Украину будут поддерживать "столько, сколько потребуется".
В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАПВОГермания
 
 
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