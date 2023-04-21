https://ria.ru/20230421/rakety-1866969192.html
МИД заявил о готовности нарастить ракетный потенциал на западной границе
МИД заявил о готовности нарастить ракетный потенциал на западной границе - РИА Новости, 21.04.2023
МИД заявил о готовности нарастить ракетный потенциал на западной границе
2023-04-21T17:43
2023-04-21T17:43
2023-04-21T20:55
россия
безопасность
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
москва
калининград
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия может пересмотреть свою позицию по неразмещению баллистических ракет средней и большей дальности на западной границе, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков в статье для журнала "Международная жизнь"."Оправдана ли на западном направлении текущая линия по неразмещению первыми баллистических ракет средней и большей дальности наземного базирования или нужно уже начинать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на вызовы", — задался вопросом дипломат.При этом, по его словам, России необходимо не забывать и о восточных рубежах страны, где также существуют риски возникновения конфликтов."Здесь необходимо иметь внушительный арсенал ракет средней дальности для купирования потенциальных угроз нашей национальной безопасности", — подчеркнул Машков.Он обратил внимание, что после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) оказались сняты все ограничения, после чего возник логичный вопрос: "Насколько мы за 30 лет участия в договоре отстали от других обладателей этого оружия и что нужно сделать для устранения существующего дисбаланса".В Москве, заявил посол, видят необходимость наращивать тактический потенциал и заранее накапливать запасы ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы, в том числе в Калининграде."Где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО", — уточнил дипломат.В заключении Машков заявил о необходимости проанализировать угрозы, формирующиеся на этом направлении, а также способы им противостоять. В марте президент Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он объяснил, что Россия не передает соседней республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали в течение десятилетия. Строительство хранилища для оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля.
https://ria.ru/20230412/mbr-1864635133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), москва, калининград
Россия, Безопасность, Григорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), Москва, Калининград
МИД заявил о готовности нарастить ракетный потенциал на западной границе
МИД заявил о потребности России наращивать тактический потенциал в ответ на вызовы НАТО
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Россия может пересмотреть свою позицию по неразмещению баллистических ракет средней и большей дальности на западной границе, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков в статье для журнала "Международная жизнь".
"Оправдана ли на западном направлении текущая линия по неразмещению первыми баллистических ракет средней и большей дальности наземного базирования или нужно уже начинать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на вызовы", — задался вопросом дипломат.
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При этом, по его словам, России необходимо не забывать и о восточных рубежах страны, где также существуют риски возникновения конфликтов.
"Здесь необходимо иметь внушительный арсенал ракет средней дальности для купирования потенциальных угроз нашей национальной безопасности", — подчеркнул Машков.
Он обратил внимание, что после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) оказались сняты все ограничения, после чего возник логичный вопрос: "Насколько мы за 30 лет участия в договоре отстали от других обладателей этого оружия и что нужно сделать для устранения существующего дисбаланса".
В Москве, заявил посол, видят необходимость наращивать тактический потенциал и заранее накапливать запасы ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы, в том числе в Калининграде
.
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"Где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО", — уточнил дипломат.
В заключении Машков заявил о необходимости проанализировать угрозы, формирующиеся на этом направлении, а также способы им противостоять.
В марте президент Владимир Путин сообщил, что Москва
и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он объяснил, что Россия не передает соседней республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали в течение десятилетия. Строительство хранилища для оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля.
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