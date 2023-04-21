https://ria.ru/20230421/rakety-1866969192.html

МИД заявил о готовности нарастить ракетный потенциал на западной границе

МИД заявил о готовности нарастить ракетный потенциал на западной границе - РИА Новости, 21.04.2023

МИД заявил о готовности нарастить ракетный потенциал на западной границе

2023-04-21T17:43

2023-04-21T17:43

2023-04-21T20:55

россия

безопасность

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

москва

калининград

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия может пересмотреть свою позицию по неразмещению баллистических ракет средней и большей дальности на западной границе, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков в статье для журнала "Международная жизнь"."Оправдана ли на западном направлении текущая линия по неразмещению первыми баллистических ракет средней и большей дальности наземного базирования или нужно уже начинать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на вызовы", — задался вопросом дипломат.При этом, по его словам, России необходимо не забывать и о восточных рубежах страны, где также существуют риски возникновения конфликтов."Здесь необходимо иметь внушительный арсенал ракет средней дальности для купирования потенциальных угроз нашей национальной безопасности", — подчеркнул Машков.Он обратил внимание, что после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) оказались сняты все ограничения, после чего возник логичный вопрос: "Насколько мы за 30 лет участия в договоре отстали от других обладателей этого оружия и что нужно сделать для устранения существующего дисбаланса".В Москве, заявил посол, видят необходимость наращивать тактический потенциал и заранее накапливать запасы ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы, в том числе в Калининграде."Где натовцы вознамерились взять российскую территорию под прицел американских РСЗО", — уточнил дипломат.В заключении Машков заявил о необходимости проанализировать угрозы, формирующиеся на этом направлении, а также способы им противостоять. В марте президент Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он объяснил, что Россия не передает соседней республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали в течение десятилетия. Строительство хранилища для оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля.

https://ria.ru/20230412/mbr-1864635133.html

https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html

https://ria.ru/20221221/vooruzheniya-1840261075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, безопасность, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), москва, калининград