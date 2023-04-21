https://ria.ru/20230421/raketa-1866924723.html

В Японии отметили риск падения на территорию страны фрагментов ракеты КНДР

В Японии отметили риск падения на территорию страны фрагментов ракеты КНДР - РИА Новости, 21.04.2023

В Японии отметили риск падения на территорию страны фрагментов ракеты КНДР

Министерство обороны Японии сделало заявление о выпущенной 13 апреля Северной Кореей новой межконтинентальной ракеты - по данным ведомства, существовал риск... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:21

2023-04-21T15:21

2023-04-21T18:01

в мире

япония

японское море

ким чен ын

фумио кисида

пхеньян

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Министерство обороны Японии сделало заявление о выпущенной 13 апреля Северной Кореей новой межконтинентальной ракеты - по данным ведомства, существовал риск падения ее фрагментов на японскую территорию. "Северная Корея осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты 13 апреля в 7-22 (1-22 МСК) со стороны Пхеньяна в восточном направлении под большим углом. Она представляет собой новый тип твердотопливной трехступенчатой МБР, которая, изменив направление на северное, пролетела около 1000 километров и упала за пределами нашей исключительной экономической зоны", - говорится в сообщении. Минобороны отметило, что прогноз о возможном падении на территории Японии при последующем анализе касался риска падения фрагментов после отделения ступеней, а затем этот риск исчез. Утром 13 апреля Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском. Новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-18" пролетела примерно 1000 километров и поднялась на высоту до 3000 километров, других подробных данных не сообщается. Но отмечалось, что первая ступень ракеты была отделена при стандартных условиях полета, а вторая и третья ступни отделили при полете под большим углом, используя метод "отложенного старта" их двигателей, что позволило проверить работу специфических функций каждой из ступеней. Предполагается, что при нормальной траектории полета ракета смогла бы преодолеть расстояние в примерно 5000 километров. Примерно через полчаса после пуска ракеты для Хоккайдо была объявлена тревога с призывом к населению спрятаться в укрытие или крепкие здания. Затем тревога была снята. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны. Правительство Японии объяснило объявление тревоги тем, что в какой-то момент ракета пропала с радаров. Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.

https://ria.ru/20230421/kndr-1866784542.html

https://ria.ru/20230421/kndr-1866777583.html

япония

японское море

пхеньян

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, японское море, ким чен ын, фумио кисида, пхеньян, кндр (северная корея)