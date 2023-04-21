Украине передали ЗРК Hawk без радаров, пишут СМИ
Foreign Policy: Украина получила от Запада ЗРК Hawk без радаров
© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas VidroЗенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk
© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas Vidro
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Переданный Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Hawk прибыл в страну без радаров, сообщает издание Foreign Policy.
Отмечается, что действие систем ПВО Украины распространяется только на несколько городов.
"Украина... пытается временно заменить американские Patriot... советскими ракетами "Бук" и ракетным комплексом средней дальности Hawk, который... прибыл на Украину без радаров", - говорится в сообщении издания. При этом не указывается, какая страна передала этот ЗРК.
Правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".