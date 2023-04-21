https://ria.ru/20230421/rada-1866792779.html
Рада в мае продлит действие военного положения на Украине, заявил депутат
Рада в мае продлит действие военного положения на Украине, заявил депутат - РИА Новости, 21.04.2023
Рада в мае продлит действие военного положения на Украине, заявил депутат
Парламент Украины в начале мая снова должен будет продлить действие военного положения и мобилизации, срок которых истекает 18 мая, вероятнее всего опять на 90... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:35
2023-04-21T08:35
2023-04-21T08:35
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Парламент Украины в начале мая снова должен будет продлить действие военного положения и мобилизации, срок которых истекает 18 мая, вероятнее всего опять на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. "В начале мая парламент снова должен продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации. Действие будет продлено с 19 мая 2023 года и очень вероятно снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на сайте Рады пока отсутствует. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20230419/rada-1866319229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Рада в мае продлит действие военного положения на Украине, заявил депутат
Депутат Рады Железняк заявил, что на Украине в мае продлят действие военного положения