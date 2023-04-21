https://ria.ru/20230421/rada-1866792779.html

Рада в мае продлит действие военного положения на Украине, заявил депутат

Рада в мае продлит действие военного положения на Украине, заявил депутат - РИА Новости, 21.04.2023

Рада в мае продлит действие военного положения на Украине, заявил депутат

Парламент Украины в начале мая снова должен будет продлить действие военного положения и мобилизации, срок которых истекает 18 мая, вероятнее всего опять на 90... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:35

2023-04-21T08:35

2023-04-21T08:35

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Парламент Украины в начале мая снова должен будет продлить действие военного положения и мобилизации, срок которых истекает 18 мая, вероятнее всего опять на 90 дней, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. "В начале мая парламент снова должен продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации. Действие будет продлено с 19 мая 2023 года и очень вероятно снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на сайте Рады пока отсутствует. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20230419/rada-1866319229.html

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Екатерина Зайцева

украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире