https://ria.ru/20230421/raab-1866861406.html
Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку
Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку - РИА Новости, 21.04.2023
Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку
Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку после проведения расследования обвинений против него в неподобающем поведении, об этом он сообщил в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:18
2023-04-21T12:18
2023-04-21T12:18
в мире
великобритания
доминик рааб
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку после проведения расследования обвинений против него в неподобающем поведении, об этом он сообщил в своем заявлении премьеру страны. "Я пишу, чтобы подать в отставку из правительства после получения отчета, появившегося в результате расследования Адама Толлея. Я призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если выяснится о буллинге. Уверен, что важно сдержать слово", - говорится в заявлении, которое Рааб опубликовал в Twitter. По его мнению, в расследовании были учтены лишь два обвинения, а остальные заявления о нем были проигнорированы. Рааб полагает, что два учтенных в расследовании обвинения создают опасный прецедент для британского правительства. Доминик Рааб также извинился за "непреднамеренный стресс или нарушение", которое он мог кому-то нанести. Кроме того, он заявил, что продолжает поддерживать премьера Британии Риши Сунака. Ранее телеканал Sky News сообщал, что Риши Сунак получил отчет по неподобающему поведению британского вице-премьера Доминика Рааба по отношению к сотрудникам. Первые обвинения в неподобающем поведении Рааба стали появляться в ноябре 2022 года. Вице-премьер попросил Сунака назначить адвоката Адама Толлея для проведения независимого расследования. До этого газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что после повторного назначения Рааба на должность вице-премьера 15 сотрудников офиса были отведены в отдельную комнату, где им предложили сменить должность на фоне опасений по поводу их психологического состояния. Некоторые из них расплакались на встрече, и часть из них приняла предложение о смене роли. По сообщению источников, Рааб создал в министерстве "культуру страха", был зачастую агрессивен, груб и вел себя очень непрофессионально.
https://ria.ru/20221125/zhaloba-1834265521.html
https://ria.ru/20230406/plakaty-1863586624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, доминик рааб
В мире, Великобритания, Доминик Рааб
Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку
Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку после проведения расследования обвинений против него в неподобающем поведении, об этом он сообщил в своем заявлении
премьеру страны.
"Я пишу, чтобы подать в отставку из правительства после получения отчета, появившегося в результате расследования Адама Толлея. Я призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если выяснится о буллинге. Уверен, что важно сдержать слово", - говорится в заявлении, которое Рааб опубликовал в Twitter.
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По его мнению, в расследовании были учтены лишь два обвинения, а остальные заявления о нем были проигнорированы. Рааб полагает, что два учтенных в расследовании обвинения создают опасный прецедент для британского правительства. Доминик Рааб также извинился за "непреднамеренный стресс или нарушение", которое он мог кому-то нанести. Кроме того, он заявил, что продолжает поддерживать премьера Британии Риши Сунака
.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что Риши Сунак получил отчет по неподобающему поведению британского вице-премьера Доминика Рааба по отношению к сотрудникам. Первые обвинения в неподобающем поведении Рааба стали появляться в ноябре 2022 года. Вице-премьер попросил Сунака назначить адвоката Адама Толлея для проведения независимого расследования.
До этого газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что после повторного назначения Рааба на должность вице-премьера 15 сотрудников офиса были отведены в отдельную комнату, где им предложили сменить должность на фоне опасений по поводу их психологического состояния. Некоторые из них расплакались на встрече, и часть из них приняла предложение о смене роли. По сообщению источников, Рааб создал в министерстве "культуру страха", был зачастую агрессивен, груб и вел себя очень непрофессионально.
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