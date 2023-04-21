https://ria.ru/20230421/pvo-1866905269.html
Германия опровергла сообщения о скором выводе систем ПВО Польши и Словакии
Германия опровергла сообщения о скором выводе систем ПВО Польши и Словакии - РИА Новости, 21.04.2023
Германия опровергла сообщения о скором выводе систем ПВО Польши и Словакии
Вывод систем ПВО Patriot Польши и Словакии находится в стадии планирования, системы не будут передислоцированы в краткосрочной перспективе и как и прежде... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:29
2023-04-21T14:29
2023-04-21T14:47
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пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
нато
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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Вывод систем ПВО Patriot Польши и Словакии находится в стадии планирования, системы не будут передислоцированы в краткосрочной перспективе и как и прежде необходимы для защиты восточных границ партнеров, заявил в пятницу представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны. Ранее в изданиях редакционной группы Funke сообщалось, что Германия собирается уже в 2023 году передислоцировать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Словакии и Польши. "Сегодня утром были распространены немного сбивающие с толку сообщения о наших эшелонах ПВО в Польше и Словакии. В этом виде эти сообщения были ложного характера и базируют на неверных ответах с нашей стороны на запросы СМИ. Мы подчеркиваем, что политических решений по отводу и дате отвода систем нет", - сообщил Коллатц. По его словам, идея отвода систем ПВО базировали на давних планах центра планирования бундесвер, и их необходимо было бы согласовать на уровне правительства страны и НАТО. "Эти системы безусловно необходимы для дальнейшей защиты нашего восточного фланга, как минимум до обозначенной даты", - добавил он. В изданиях редакционной группы Funke в качестве дат ранее названы были истечение договоров по размещению ПВО в Польше в июне текущего года и в Словакии к концу 2023. Коллатц подчеркнул, что глава минобороны Борис Пистоириус сегодня на заседании контактной группы по Украине обсудит данный вопрос с партнерами по НАТО.
https://ria.ru/20230421/patriot-1866824461.html
https://ria.ru/20230421/ramshtayn-1866846534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, словакия, германия, пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато
В мире, Польша, Словакия, Германия, ПВО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), НАТО
Германия опровергла сообщения о скором выводе систем ПВО Польши и Словакии
Минобороны ФРГ опровергло скорый вывод систем ПВО с восточных границ Польши и Словакии
БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Вывод систем ПВО Patriot Польши и Словакии находится в стадии планирования, системы не будут передислоцированы в краткосрочной перспективе и как и прежде необходимы для защиты восточных границ партнеров, заявил в пятницу представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны.
Ранее в изданиях редакционной группы Funke сообщалось, что Германия собирается уже в 2023 году передислоцировать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Словакии и Польши.
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"Сегодня утром были распространены немного сбивающие с толку сообщения о наших эшелонах ПВО в Польше и Словакии. В этом виде эти сообщения были ложного характера и базируют на неверных ответах с нашей стороны на запросы СМИ. Мы подчеркиваем, что политических решений по отводу и дате отвода систем нет", - сообщил Коллатц.
По его словам, идея отвода систем ПВО базировали на давних планах центра планирования бундесвер, и их необходимо было бы согласовать на уровне правительства страны и НАТО
.
"Эти системы безусловно необходимы для дальнейшей защиты нашего восточного фланга, как минимум до обозначенной даты", - добавил он. В изданиях редакционной группы Funke в качестве дат ранее названы были истечение договоров по размещению ПВО в Польше в июне текущего года и в Словакии к концу 2023.
Коллатц подчеркнул, что глава минобороны Борис Пистоириус сегодня на заседании контактной группы по Украине
обсудит данный вопрос с партнерами по НАТО.
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