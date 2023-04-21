https://ria.ru/20230421/pvo-1866905269.html

Германия опровергла сообщения о скором выводе систем ПВО Польши и Словакии

Германия опровергла сообщения о скором выводе систем ПВО Польши и Словакии - РИА Новости, 21.04.2023

Германия опровергла сообщения о скором выводе систем ПВО Польши и Словакии

Вывод систем ПВО Patriot Польши и Словакии находится в стадии планирования, системы не будут передислоцированы в краткосрочной перспективе и как и прежде... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:29

2023-04-21T14:29

2023-04-21T14:47

в мире

польша

словакия

германия

пво

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

нато

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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Вывод систем ПВО Patriot Польши и Словакии находится в стадии планирования, системы не будут передислоцированы в краткосрочной перспективе и как и прежде необходимы для защиты восточных границ партнеров, заявил в пятницу представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны. Ранее в изданиях редакционной группы Funke сообщалось, что Германия собирается уже в 2023 году передислоцировать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Словакии и Польши. "Сегодня утром были распространены немного сбивающие с толку сообщения о наших эшелонах ПВО в Польше и Словакии. В этом виде эти сообщения были ложного характера и базируют на неверных ответах с нашей стороны на запросы СМИ. Мы подчеркиваем, что политических решений по отводу и дате отвода систем нет", - сообщил Коллатц. По его словам, идея отвода систем ПВО базировали на давних планах центра планирования бундесвер, и их необходимо было бы согласовать на уровне правительства страны и НАТО. "Эти системы безусловно необходимы для дальнейшей защиты нашего восточного фланга, как минимум до обозначенной даты", - добавил он. В изданиях редакционной группы Funke в качестве дат ранее названы были истечение договоров по размещению ПВО в Польше в июне текущего года и в Словакии к концу 2023. Коллатц подчеркнул, что глава минобороны Борис Пистоириус сегодня на заседании контактной группы по Украине обсудит данный вопрос с партнерами по НАТО.

https://ria.ru/20230421/patriot-1866824461.html

https://ria.ru/20230421/ramshtayn-1866846534.html

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словакия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, словакия, германия, пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато