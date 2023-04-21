https://ria.ru/20230421/putin-1866886366.html

Путин поздравил народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам

Путин поздравил народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023

Путин поздравил народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом поздравил руководство и народ... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:42

2023-04-21T13:42

2023-04-21T18:05

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владимир путин

ураза-байрам

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом поздравил руководство и народ королевства с праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин поздравил руководство и народ Королевства с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного для мусульман месяца Рамадан", - говорится в сообщении. Отмечается, что разговор Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда прошел в дружественном ключе."Разговор прошел в дружественном ключе, носил конструктивный и содержательный характер. С учетом этого условлено о наращивании контактов по конкретным направлениям сотрудничества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230421/uraza-bayram-1866843314.html

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Екатерина Зайцева

в мире, саудовская аравия, россия, владимир путин, ураза-байрам