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Путин поздравил народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023
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13:42 21.04.2023 (обновлено: 18:05 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/putin-1866886366.html
Путин поздравил народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 21.04.2023
Путин поздравил народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом поздравил руководство и народ... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:42
2023-04-21T18:05
в мире
саудовская аравия
россия
владимир путин
ураза-байрам
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом поздравил руководство и народ королевства с праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин поздравил руководство и народ Королевства с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного для мусульман месяца Рамадан", - говорится в сообщении. Отмечается, что разговор Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда прошел в дружественном ключе."Разговор прошел в дружественном ключе, носил конструктивный и содержательный характер. С учетом этого условлено о наращивании контактов по конкретным направлениям сотрудничества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230421/uraza-bayram-1866843314.html
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в мире, саудовская аравия, россия, владимир путин, ураза-байрам
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин, Ураза-байрам
Путин поздравил народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам

Путин поздравил народ и руководство Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом поздравил руководство и народ королевства с праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поздравил руководство и народ Королевства с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного для мусульман месяца Рамадан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда прошел в дружественном ключе.
"Разговор прошел в дружественном ключе, носил конструктивный и содержательный характер. С учетом этого условлено о наращивании контактов по конкретным направлениям сотрудничества", - говорится в сообщении.
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