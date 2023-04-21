https://ria.ru/20230421/putin-1866875082.html
Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 21.04.2023
Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:54
2023-04-21T13:54
2023-04-21T13:54
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
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LIVE: Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
LIVE: Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
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РИА Новости
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2023-04-21T13:54
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PT4M31S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.