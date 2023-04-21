https://ria.ru/20230421/protasevich-1866880463.html
Белорусское гособвинение попросило для Протасевича десять лет колонии
Белорусское гособвинение попросило для Протасевича десять лет колонии - РИА Новости, 21.04.2023
Белорусское гособвинение попросило для Протасевича десять лет колонии
Обвинение в Белоруссии попросило суд приговорить к десяти годам колонии усиленного режима сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:19
2023-04-21T13:19
2023-04-21T16:28
белоруссия
роман протасевич
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Обвинение в Белоруссии попросило суд приговорить к десяти годам колонии усиленного режима сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в республике террористической организацией, Романа Протасевича, сообщил корреспондент РИА Новости.Для других фигурантов дела — основателя канала Степана Путило и сооснователя Яна Рудика — гособвинитель Наталья Соколова потребовала 20 и 19 лет заключения в колонии усиленного режима соответственно.По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы устроили заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Они публично призывали к созданию условий для захвата власти и передачи власти оппозиции, интересы которой представляли. Также фигуранты дела участвовали в организации протестов после президентских выборов 2020 года, обеспечивая рост протестных настроений в обществе, и призывали к терактам.Соколова отметила, что ущерб государства от протестов превысил 30 миллионов белорусских рублей (более десяти миллионов долларов).Большую часть доказательств удалось добыть из открытых источников, в том числе публикаций в интернете, в которых обвиняемые и их соратники сами рассказывали о преступной деятельности.Гособвинитель пояснила, что Протасевичу обвинение в организации заговора не предъявляли, потому что своими показаниями он помог изобличить участников преступной группы. Вину Путило и Рудика следователи считают доказанной.Также следствие считает доказанной вину всех троих в организации беспорядков, грубого нарушения порядка, в разжигании вражды, призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента.Прокурор также считает доказанной вину Путило и Рудика в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, Путило — в руководстве террористической организацией.Соколова призвала суд при назначении наказания учесть тот факт, что Протасевич признал вину и помогал следствию.Путило и Рудик скрылись за границей, их заочно арестовали. Протасевича задержали в мае 2021 года, сейчас он находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20230414/sapega-1865419071.html
https://ria.ru/20230419/protasevich-1866308664.html
https://ria.ru/20230412/sapega-1864716055.html
https://ria.ru/20221118/nexta-1832410972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, роман протасевич, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta
Белоруссия, Роман Протасевич, В мире, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
Белорусское гособвинение попросило для Протасевича десять лет колонии
Гособвинение в Белоруссии попросило для экс-главреда Nexta Протасевича десять лет колонии
МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Обвинение в Белоруссии попросило суд приговорить к десяти годам колонии усиленного режима сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в республике террористической организацией, Романа Протасевича, сообщил корреспондент РИА Новости.
Для других фигурантов дела — основателя канала Степана Путило и сооснователя Яна Рудика — гособвинитель Наталья Соколова потребовала 20 и 19 лет заключения в колонии усиленного режима соответственно.
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По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы устроили заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Они публично призывали к созданию условий для захвата власти и передачи власти оппозиции, интересы которой представляли. Также фигуранты дела участвовали в организации протестов после президентских выборов 2020 года, обеспечивая рост протестных настроений в обществе, и призывали к терактам.
Соколова отметила, что ущерб государства от протестов превысил 30 миллионов белорусских рублей (более десяти миллионов долларов).
Протасевич частично признал новое обвинение
Большую часть доказательств удалось добыть из открытых источников, в том числе публикаций в интернете, в которых обвиняемые и их соратники сами рассказывали о преступной деятельности.
Гособвинитель пояснила, что Протасевичу обвинение в организации заговора не предъявляли, потому что своими показаниями он помог изобличить участников преступной группы. Вину Путило и Рудика следователи считают доказанной.
Также следствие считает доказанной вину всех троих в организации беспорядков, грубого нарушения порядка, в разжигании вражды, призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента.
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Прокурор также считает доказанной вину Путило и Рудика в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии
, Путило — в руководстве террористической организацией.
Соколова призвала суд при назначении наказания учесть тот факт, что Протасевич признал вину и помогал следствию.
Путило и Рудик скрылись за границей, их заочно арестовали. Протасевича задержали в мае 2021 года, сейчас он находится под домашним арестом.
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