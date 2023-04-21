https://ria.ru/20230421/protasevich-1866880463.html

Белорусское гособвинение попросило для Протасевича десять лет колонии

Белорусское гособвинение попросило для Протасевича десять лет колонии - РИА Новости, 21.04.2023

Белорусское гособвинение попросило для Протасевича десять лет колонии

Обвинение в Белоруссии попросило суд приговорить к десяти годам колонии усиленного режима сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:19

2023-04-21T13:19

2023-04-21T16:28

белоруссия

роман протасевич

в мире

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 21 апр — РИА Новости. Обвинение в Белоруссии попросило суд приговорить к десяти годам колонии усиленного режима сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в республике террористической организацией, Романа Протасевича, сообщил корреспондент РИА Новости.Для других фигурантов дела — основателя канала Степана Путило и сооснователя Яна Рудика — гособвинитель Наталья Соколова потребовала 20 и 19 лет заключения в колонии усиленного режима соответственно.По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы устроили заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Они публично призывали к созданию условий для захвата власти и передачи власти оппозиции, интересы которой представляли. Также фигуранты дела участвовали в организации протестов после президентских выборов 2020 года, обеспечивая рост протестных настроений в обществе, и призывали к терактам.Соколова отметила, что ущерб государства от протестов превысил 30 миллионов белорусских рублей (более десяти миллионов долларов).Большую часть доказательств удалось добыть из открытых источников, в том числе публикаций в интернете, в которых обвиняемые и их соратники сами рассказывали о преступной деятельности.Гособвинитель пояснила, что Протасевичу обвинение в организации заговора не предъявляли, потому что своими показаниями он помог изобличить участников преступной группы. Вину Путило и Рудика следователи считают доказанной.Также следствие считает доказанной вину всех троих в организации беспорядков, грубого нарушения порядка, в разжигании вражды, призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента.Прокурор также считает доказанной вину Путило и Рудика в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, Путило — в руководстве террористической организацией.Соколова призвала суд при назначении наказания учесть тот факт, что Протасевич признал вину и помогал следствию.Путило и Рудик скрылись за границей, их заочно арестовали. Протасевича задержали в мае 2021 года, сейчас он находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20230414/sapega-1865419071.html

https://ria.ru/20230419/protasevich-1866308664.html

https://ria.ru/20230412/sapega-1864716055.html

https://ria.ru/20221118/nexta-1832410972.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, роман протасевич, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta