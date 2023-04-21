https://ria.ru/20230421/proizvodstvo-1866871983.html

Остин: многие страны увеличивают производство военной продукции для Украины

Остин: многие страны увеличивают производство военной продукции для Украины - РИА Новости, 21.04.2023

Остин: многие страны увеличивают производство военной продукции для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что многие страны увеличивают производство боеприпасов, которые нужны Украине. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:43

2023-04-21T12:43

2023-04-21T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

ллойд остин

марк милли

сергей лавров

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что многие страны увеличивают производство боеприпасов, которые нужны Украине. "Многие другие страны также увеличивают производство боеприпасов, которые срочно нужны Украине", - заявил Остин перед началом встречи в Рамштайне. Трансляция велась на сайте Пентагона. В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

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сша

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в мире, украина, россия, сша, ллойд остин, марк милли, сергей лавров, пентагон, нато