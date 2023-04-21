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"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США - РИА Новости, 21.04.2023
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01:24 21.04.2023 (обновлено: 03:13 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/proigrysh-1866774981.html
"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США
"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США - РИА Новости, 21.04.2023
"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США
Заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с Китаем говорит лишь о том, что Штатам придется пожертвовать либо Тайванем, либо... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T01:24
2023-04-21T03:13
в мире
сша
китай
тайвань
джанет йеллен
алексей пушков
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с Китаем говорит лишь о том, что Штатам придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его мнению, логика сохранения американской гегемонии должна в конце концов столкнуть США и Китай, однако экономическая зависимость работает против разрыва между ними. Политик также назвал слова министра о Китае "важным сигналом" из Вашингтона."Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают. Им остается пытаться удержать статус-кво. Но статус-кво вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай", — заявил Пушков.Ранее Йеллен заявила, что Вашингтон не стремится к полному экономическому размежеванию с Пекином, понимая, что это станет катастрофой для Штатов и Китая.
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в мире, сша, китай, тайвань, джанет йеллен, алексей пушков
В мире, США, Китай, Тайвань, Джанет Йеллен, Алексей Пушков
"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США

Сенатор Пушков заявил, что США придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с Китаем говорит лишь о том, что Штатам придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, логика сохранения американской гегемонии должна в конце концов столкнуть США и Китай, однако экономическая зависимость работает против разрыва между ними. Политик также назвал слова министра о Китае "важным сигналом" из Вашингтона.
"Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают. Им остается пытаться удержать статус-кво. Но статус-кво вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай", — заявил Пушков.
Ранее Йеллен заявила, что Вашингтон не стремится к полному экономическому размежеванию с Пекином, понимая, что это станет катастрофой для Штатов и Китая.
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В миреСШАКитайТайваньДжанет ЙелленАлексей Пушков
 
 
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