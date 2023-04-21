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"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США
"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США - РИА Новости, 21.04.2023
"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США
Заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с Китаем говорит лишь о том, что Штатам придется пожертвовать либо Тайванем, либо... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T01:24
2023-04-21T01:24
2023-04-21T03:13
в мире
сша
китай
тайвань
джанет йеллен
алексей пушков
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с Китаем говорит лишь о том, что Штатам придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его мнению, логика сохранения американской гегемонии должна в конце концов столкнуть США и Китай, однако экономическая зависимость работает против разрыва между ними. Политик также назвал слова министра о Китае "важным сигналом" из Вашингтона."Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают. Им остается пытаться удержать статус-кво. Но статус-кво вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай", — заявил Пушков.Ранее Йеллен заявила, что Вашингтон не стремится к полному экономическому размежеванию с Пекином, понимая, что это станет катастрофой для Штатов и Китая.
https://ria.ru/20230420/avantryura-1866506346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, тайвань, джанет йеллен, алексей пушков
В мире, США, Китай, Тайвань, Джанет Йеллен, Алексей Пушков
"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США
Сенатор Пушков заявил, что США придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой