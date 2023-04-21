https://ria.ru/20230421/proigrysh-1866774981.html

"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США

"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США - РИА Новости, 21.04.2023

"В любом случае проиграют". Пушков расшифровал важный сигнал из США

Заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с Китаем говорит лишь о том, что Штатам придется пожертвовать либо Тайванем, либо... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T01:24

2023-04-21T01:24

2023-04-21T03:13

в мире

сша

китай

тайвань

джанет йеллен

алексей пушков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с Китаем говорит лишь о том, что Штатам придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его мнению, логика сохранения американской гегемонии должна в конце концов столкнуть США и Китай, однако экономическая зависимость работает против разрыва между ними. Политик также назвал слова министра о Китае "важным сигналом" из Вашингтона."Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают. Им остается пытаться удержать статус-кво. Но статус-кво вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай", — заявил Пушков.Ранее Йеллен заявила, что Вашингтон не стремится к полному экономическому размежеванию с Пекином, понимая, что это станет катастрофой для Штатов и Китая.

https://ria.ru/20230420/avantryura-1866506346.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай, тайвань, джанет йеллен, алексей пушков