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В Госдуму внесли проект о расширении внесудебной процедуры банкротства

В Госдуму внесли проект о расширении внесудебной процедуры банкротства - РИА Новости, 21.04.2023

В Госдуму внесли проект о расширении внесудебной процедуры банкротства

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T21:38

2023-04-21T21:38

2023-04-21T21:38

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россия

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владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении максимальной и минимальной суммы долга, при которой допускается внесудебная процедура банкротства граждан, и о ее распространении на пенсионеров и некоторых других лиц, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан. Максимальный порог для внесудебного банкротства увеличивается до 1 миллиона с 500 тысяч рублей, а минимальный снижается до 25 тысяч с 50 тысяч рублей. Кроме того, в перечень лиц, которым доступна внесудебная процедура банкротства, включаются граждане, у которых единственным доходом является пенсия, и у них отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание, либо они являются получателями ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка. Сейчас эта процедура им недоступна. Это связано с тем, что при наличии у пенсионера или женщины в декрете долга, который они не могут вернуть, в отношении них можно открыть исполнительное производство. Причем оно не может быть закрыто, поскольку у такого должника есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат. При этом действующее законодательство ограничивает взыскание долгов лишь с небольших пенсий и социальных выплат. Законопроект разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются такие выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, а другим гражданам - через семь лет. "Рассчитываем, что это поможет поддержать людей, и они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов", - пояснял в пятницу на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить вдвое - до 1 миллиона рублей, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке, а минимальный снизить вдвое - до 25 тысяч рублей. Он также предлагал предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет. Сейчас этот срок ограничен 10 годами. Россия в 2020 году упростила систему банкротства граждан, предоставив физлицам и индивидуальным предпринимателям возможность бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке. Размер их денежных обязательств должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.

https://ria.ru/20230412/uklonisty-1864819115.html

https://realty.ria.ru/20230419/gosduma-1866264374.html

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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф