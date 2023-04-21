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"Дали гораздо меньше". На Украине обвинили Пентагон в собственных проблемах
"Дали гораздо меньше". На Украине обвинили Пентагон в собственных проблемах - РИА Новости, 21.04.2023
"Дали гораздо меньше". На Украине обвинили Пентагон в собственных проблемах
Украинские власти обеспокоены, что США дали недостаточно оружия, написал обозреватель Foreign Policy Джек Детш. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T02:40
2023-04-21T02:40
2023-04-21T02:40
в мире
сша
украина
валерий залужный
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские власти обеспокоены, что США дали недостаточно оружия, написал обозреватель Foreign Policy Джек Детш.В статье говорится, что в киевских коридорах озабочены, что западные страны поставили слишком мало танков Leopard и Abrams и слишком поздно. Проблема усугубляется еще и тем, что немецкие боевые машины поставляются из восьми стран и стреляют разными снарядами, уточнил журналист.По ее словам, США "дали гораздо меньше, чем Валерий Залужный просил у Пентагона", а ВСУ получают военную помощь "по крупицам"."Мы, как военные, хотим, чтобы у нас было все оружие уже сейчас, но в нынешней ситуации это невозможно. Конечно нам нужны самолеты, но, честно говоря, это не вопрос ближайших месяцев", — рассказал журналу представитель ВСУ.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230419/pomosch-1866467900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, валерий залужный, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Валерий Залужный, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Дали гораздо меньше". На Украине обвинили Пентагон в собственных проблемах
Foreign Policy: украинские власти обеспокоены, что Запад поставил слишком мало танков