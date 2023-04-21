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Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь пропало из App Store
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь пропало из App Store - РИА Новости, 21.04.2023
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь пропало из App Store
Мобильное приложение для пользования сервисами Сбербанка на устройствах с операционной системой iOS вновь пропало из каталога App Store, убедился корреспондент... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:19
2023-04-21T10:19
2023-04-21T10:20
технологии
сбербанк россии
apple
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мобильное приложение для пользования сервисами Сбербанка на устройствах с операционной системой iOS вновь пропало из каталога App Store, убедился корреспондент РИА Новости. В среду в App Store снова появилось мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка - под названием SBOL. Найти его можно было в магазине приложений по названию, но оно было далеко не первое в выдаче. Кроме того, Сбербанк оповещал своих клиентов о новом приложении. Предыдущее приложение банка, "СБОЛ", появившееся в прошлом году, Apple удаляла из своего магазина дважды. Весной прошлого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. Приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор, но с тех пор не обновлялись.
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технологии, сбербанк россии, apple
Технологии, Сбербанк России, Apple
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь пропало из App Store
Мобильное приложение Сбербанка вновь пропало из App Store на устройствах с iOS