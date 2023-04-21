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Жителей Приволжья и СЗФО предупредили о возможных пожарах

Жителей Приволжья и СЗФО предупредили о возможных пожарах - РИА Новости, 21.04.2023

Жителей Приволжья и СЗФО предупредили о возможных пожарах

Очаги природных пожаров прогнозируются на этой неделе на большей части Приволжского федерального округа и в четырех регионах северо-запада страны, предупреждает РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T03:30

2023-04-21T03:30

2023-04-21T03:30

происшествия

псковская область

уральский

внии гочс

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Очаги природных пожаров прогнозируются на этой неделе на большей части Приволжского федерального округа и в четырех регионах северо-запада страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Учитывая установившиеся высокие классы пожарной опасности и складывающиеся метеоусловия, ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют вероятность возникновения единичных очагов возгораний на большей части Приволжского федерального округа, а также в Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях Северо-Западного ФО", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что на прошлой неделе больше всего пожаров возникло на юге Уральского и Дальневосточного федеральных округов, где сохраняются риски возникновения ландшафтных пожаров, в том числе на особо охраняемых природных территориях.

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происшествия, псковская область, уральский, внии гочс