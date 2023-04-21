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Жителей Приволжья и СЗФО предупредили о возможных пожарах - РИА Новости, 21.04.2023
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03:30 21.04.2023
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Жителей Приволжья и СЗФО предупредили о возможных пожарах
Жителей Приволжья и СЗФО предупредили о возможных пожарах - РИА Новости, 21.04.2023
Жителей Приволжья и СЗФО предупредили о возможных пожарах
Очаги природных пожаров прогнозируются на этой неделе на большей части Приволжского федерального округа и в четырех регионах северо-запада страны, предупреждает РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T03:30
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происшествия
псковская область
уральский
внии гочс
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Очаги природных пожаров прогнозируются на этой неделе на большей части Приволжского федерального округа и в четырех регионах северо-запада страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Учитывая установившиеся высокие классы пожарной опасности и складывающиеся метеоусловия, ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют вероятность возникновения единичных очагов возгораний на большей части Приволжского федерального округа, а также в Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях Северо-Западного ФО", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что на прошлой неделе больше всего пожаров возникло на юге Уральского и Дальневосточного федеральных округов, где сохраняются риски возникновения ландшафтных пожаров, в том числе на особо охраняемых природных территориях.
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происшествия, псковская область, уральский, внии гочс
Происшествия, Псковская область, Уральский, ВНИИ ГОЧС
Жителей Приволжья и СЗФО предупредили о возможных пожарах

ВНИИ ГОЧС: в Приволжье и в четырех регионах СЗФО на этой неделе могут вспыхнуть пожары

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Очаги природных пожаров прогнозируются на этой неделе на большей части Приволжского федерального округа и в четырех регионах северо-запада страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Учитывая установившиеся высокие классы пожарной опасности и складывающиеся метеоусловия, ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют вероятность возникновения единичных очагов возгораний на большей части Приволжского федерального округа, а также в Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях Северо-Западного ФО", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Ученые института отмечают, что на прошлой неделе больше всего пожаров возникло на юге Уральского и Дальневосточного федеральных округов, где сохраняются риски возникновения ландшафтных пожаров, в том числе на особо охраняемых природных территориях.
 
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