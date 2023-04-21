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В Красноярске загорелся склад с пивным оборудованием
В Красноярске загорелся склад с пивным оборудованием - РИА Новости, 21.04.2023
В Красноярске загорелся склад с пивным оборудованием
Спасатели тушат пожар на складе пивного оборудования в Красноярске, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T22:39
2023-04-21T22:39
2023-04-21T22:39
происшествия
коммерческая недвижимость
красноярск
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красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на складе пивного оборудования в Красноярске, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Красноярском крае ликвидируют пожар в здании склада. Огонь по всей площади охватил складское помещение с пивным оборудованием в Красноярске", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарно-спасательным подразделениям удалось локализовать возгорание и не дать огню распространиться на стоящий рядом жилой дом. На месте работают 54 человека и 12 единиц техники, уточнили в ведомстве. Позже в пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь пожара составляет 1,6 тысячи квадратных метров.
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происшествия, коммерческая недвижимость, красноярск, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Красноярск, Россия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске загорелся склад с пивным оборудованием
В Красноярске МЧС тушат крупный пожар на складе с пивным оборудованием