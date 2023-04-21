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В центре Екатеринбурга эвакуировали две тысячи человек из-за пожара - РИА Новости, 21.04.2023
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17:35 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/pozhar-1866966964.html
В центре Екатеринбурга эвакуировали две тысячи человек из-за пожара
В центре Екатеринбурга эвакуировали две тысячи человек из-за пожара - РИА Новости, 21.04.2023
В центре Екатеринбурга эвакуировали две тысячи человек из-за пожара
Стеллаж с макулатурой загорелся в административном здании в центре Екатеринбурга, из-за сильного задымления эвакуированы 2 тысячи человек, сообщает региональный РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:35
2023-04-21T17:35
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Стеллаж с макулатурой загорелся в административном здании в центре Екатеринбурга, из-за сильного задымления эвакуированы 2 тысячи человек, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре в административном здании на улице Ленина, в котором расположены несколько ресторанов и ночных клубов, поступило в 16.23 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что из подвала здания идёт густой дым. "На площади 5 квадратных метров горел стеллаж с макулатурой в подвальном помещении административно-офисного здания. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 2 тысячи человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 16.48 возгорание было локализовано.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В центре Екатеринбурга эвакуировали две тысячи человек из-за пожара

В Екатеринбурге эвакуировали 2000 человек из-за пожара в подвале административного здания

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Стеллаж с макулатурой загорелся в административном здании в центре Екатеринбурга, из-за сильного задымления эвакуированы 2 тысячи человек, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в административном здании на улице Ленина, в котором расположены несколько ресторанов и ночных клубов, поступило в 16.23 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что из подвала здания идёт густой дым.
"На площади 5 квадратных метров горел стеллаж с макулатурой в подвальном помещении административно-офисного здания. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 2 тысячи человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 16.48 возгорание было локализовано.
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