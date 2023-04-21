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В центре Екатеринбурга эвакуировали две тысячи человек из-за пожара

В центре Екатеринбурга эвакуировали две тысячи человек из-за пожара - РИА Новости, 21.04.2023

В центре Екатеринбурга эвакуировали две тысячи человек из-за пожара

Стеллаж с макулатурой загорелся в административном здании в центре Екатеринбурга, из-за сильного задымления эвакуированы 2 тысячи человек, сообщает региональный РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:35

2023-04-21T17:35

2023-04-21T17:35

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Стеллаж с макулатурой загорелся в административном здании в центре Екатеринбурга, из-за сильного задымления эвакуированы 2 тысячи человек, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре в административном здании на улице Ленина, в котором расположены несколько ресторанов и ночных клубов, поступило в 16.23 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что из подвала здания идёт густой дым. "На площади 5 квадратных метров горел стеллаж с макулатурой в подвальном помещении административно-офисного здания. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 2 тысячи человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 16.48 возгорание было локализовано.

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екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия