https://ria.ru/20230421/pozhar-1866823021.html

Пожар на российском судне "Калтан" потушили

Пожар на российском судне "Калтан" потушили - РИА Новости, 21.04.2023

Пожар на российском судне "Калтан" потушили

Пожар на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана потушен, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:29

2023-04-21T10:29

2023-04-21T10:35

пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Пожар на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана потушен, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Екатерина Петрушина.У южнокорейского Ульсана загорелось российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". По данным генконсульства, эвакуирован 21 член экипажа из 25, все они граждане РФ. Сообщалось, что двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа "Калтана" уже доставлены на берег, еще двое помогали искать четверых пропавших в ходе ЧП товарищей."В результате спасательной операции пожар на судне потушен, оно отбуксировано в порт Ульсан, где силами спасательных служб устраняются задымления внутренних помещений судна", - сказала собеседница.По ее словам, следователями и криминалистами СКР произведен осмотр офиса судовладельца, изъята необходимая документация, произведен осмотр изъятых документов, истребованы сведения о прохождении судном освидетельствования в ФАУ "Российский морской регистр".

https://ria.ru/20230421/sudno-1866811614.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи, в мире, следственный комитет россии (ск рф)