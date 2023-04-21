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Пожар на российском судне "Калтан" потушили - РИА Новости, 21.04.2023
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10:29 21.04.2023 (обновлено: 10:35 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/pozhar-1866823021.html
Пожар на российском судне "Калтан" потушили
Пожар на российском судне "Калтан" потушили - РИА Новости, 21.04.2023
Пожар на российском судне "Калтан" потушили
Пожар на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана потушен, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:29
2023-04-21T10:35
пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Пожар на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана потушен, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Екатерина Петрушина.У южнокорейского Ульсана загорелось российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". По данным генконсульства, эвакуирован 21 член экипажа из 25, все они граждане РФ. Сообщалось, что двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа "Калтана" уже доставлены на берег, еще двое помогали искать четверых пропавших в ходе ЧП товарищей."В результате спасательной операции пожар на судне потушен, оно отбуксировано в порт Ульсан, где силами спасательных служб устраняются задымления внутренних помещений судна", - сказала собеседница.По ее словам, следователями и криминалистами СКР произведен осмотр офиса судовладельца, изъята необходимая документация, произведен осмотр изъятых документов, истребованы сведения о прохождении судном освидетельствования в ФАУ "Российский морской регистр".
https://ria.ru/20230421/sudno-1866811614.html
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2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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РИА Новости
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60
пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи, в мире, следственный комитет россии (ск рф)
Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной Кореи, В мире, Следственный комитет России (СК РФ)
Пожар на российском судне "Калтан" потушили

Пожар на российском судне "Калтан", загоревшемся у берегов Южной Кореи, потушили

© Flickr / Joel BurslemЮжнокорейский порт Ульсан
Южнокорейский порт Ульсан - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Flickr / Joel Burslem
Южнокорейский порт Ульсан. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Пожар на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана потушен, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Екатерина Петрушина.
У южнокорейского Ульсана загорелось российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". По данным генконсульства, эвакуирован 21 член экипажа из 25, все они граждане РФ. Сообщалось, что двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа "Калтана" уже доставлены на берег, еще двое помогали искать четверых пропавших в ходе ЧП товарищей.
"В результате спасательной операции пожар на судне потушен, оно отбуксировано в порт Ульсан, где силами спасательных служб устраняются задымления внутренних помещений судна", - сказала собеседница.
По ее словам, следователями и криминалистами СКР произведен осмотр офиса судовладельца, изъята необходимая документация, произведен осмотр изъятых документов, истребованы сведения о прохождении судном освидетельствования в ФАУ "Российский морской регистр".
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Генконсульство в Пусане контактирует с властями по поводу судна "Катлан"
Вчера, 09:43
 
Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной КореиВ миреСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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