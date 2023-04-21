https://ria.ru/20230421/povestki-1866906421.html

МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам

МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам - РИА Новости, 21.04.2023

МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам

Повестку в военкомат могут получить студенты с дипломом о среднем профессиональном образовании, у них нет права на отсрочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:32

2023-04-21T14:32

2023-04-21T14:32

общество

россия

мисис

вооруженные силы рф

образование - общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Повестку в военкомат могут получить студенты с дипломом о среднем профессиональном образовании, у них нет права на отсрочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского института стали и сплавов (МИСиС). Ранее издание DOXA* (признано в России иноагентом) со ссылкой на студента сообщало, что повестки учащимся якобы раздают в общежитиях МИСиС и РГУ имени Косыгина. "Сейчас идет весенний призыв, в рамках которого получить повестку могут студенты, поступившие в вуз после колледжа, с дипломом СПО. По закону они не имеют отсрочки от службы в армии в отличие от тех, кто поступил после школы", - говорится в сообщении.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, мисис, вооруженные силы рф, образование - общество