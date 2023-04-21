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МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам - РИА Новости, 21.04.2023
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14:32 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/povestki-1866906421.html
МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам
МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам - РИА Новости, 21.04.2023
МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам
Повестку в военкомат могут получить студенты с дипломом о среднем профессиональном образовании, у них нет права на отсрочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:32
2023-04-21T14:32
общество
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мисис
вооруженные силы рф
образование - общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Повестку в военкомат могут получить студенты с дипломом о среднем профессиональном образовании, у них нет права на отсрочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского института стали и сплавов (МИСиС). Ранее издание DOXA* (признано в России иноагентом) со ссылкой на студента сообщало, что повестки учащимся якобы раздают в общежитиях МИСиС и РГУ имени Косыгина. "Сейчас идет весенний призыв, в рамках которого получить повестку могут студенты, поступившие в вуз после колледжа, с дипломом СПО. По закону они не имеют отсрочки от службы в армии в отличие от тех, кто поступил после школы", - говорится в сообщении.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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общество, россия, мисис, вооруженные силы рф, образование - общество
Общество, Россия, МИСиС, Вооруженные силы РФ, Образование - Общество
МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам

МИСиС не исключил, что повестки выдают студентам, поступившим в вуз после колледжа

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Здание Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Здание Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Повестку в военкомат могут получить студенты с дипломом о среднем профессиональном образовании, у них нет права на отсрочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского института стали и сплавов (МИСиС).
Ранее издание DOXA* (признано в России иноагентом) со ссылкой на студента сообщало, что повестки учащимся якобы раздают в общежитиях МИСиС и РГУ имени Косыгина.
"Сейчас идет весенний призыв, в рамках которого получить повестку могут студенты, поступившие в вуз после колледжа, с дипломом СПО. По закону они не имеют отсрочки от службы в армии в отличие от тех, кто поступил после школы", - говорится в сообщении.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
12 апреля, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
 
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