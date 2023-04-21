https://ria.ru/20230421/povestki-1866906421.html
МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам
МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам - РИА Новости, 21.04.2023
МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам
Повестку в военкомат могут получить студенты с дипломом о среднем профессиональном образовании, у них нет права на отсрочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:32
2023-04-21T14:32
2023-04-21T14:32
общество
россия
мисис
вооруженные силы рф
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863118492_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_c2c1d3ee29f08d3fc01c786b92f4e882.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Повестку в военкомат могут получить студенты с дипломом о среднем профессиональном образовании, у них нет права на отсрочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского института стали и сплавов (МИСиС). Ранее издание DOXA* (признано в России иноагентом) со ссылкой на студента сообщало, что повестки учащимся якобы раздают в общежитиях МИСиС и РГУ имени Косыгина. "Сейчас идет весенний призыв, в рамках которого получить повестку могут студенты, поступившие в вуз после колледжа, с дипломом СПО. По закону они не имеют отсрочки от службы в армии в отличие от тех, кто поступил после школы", - говорится в сообщении.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863118492_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_304b0baa3a14221851eb7c634b980855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мисис, вооруженные силы рф, образование - общество
Общество, Россия, МИСиС, Вооруженные силы РФ, Образование - Общество
МИСиС прокомментировал сообщения о выдаче повесток студентам
МИСиС не исключил, что повестки выдают студентам, поступившим в вуз после колледжа
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Повестку в военкомат могут получить студенты с дипломом о среднем профессиональном образовании, у них нет права на отсрочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского института стали и сплавов (МИСиС).
Ранее издание DOXA* (признано в России
иноагентом) со ссылкой на студента сообщало, что повестки учащимся якобы раздают в общежитиях МИСиС и РГУ имени Косыгина.
"Сейчас идет весенний призыв, в рамках которого получить повестку могут студенты, поступившие в вуз после колледжа, с дипломом СПО. По закону они не имеют отсрочки от службы в армии в отличие от тех, кто поступил после школы", - говорится в сообщении.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента