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Потолок частично обрушился в школе в Твери - РИА Новости, 21.04.2023
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14:45 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/potolok-1866910011.html
Потолок частично обрушился в школе в Твери
Потолок частично обрушился в школе в Твери - РИА Новости, 21.04.2023
Потолок частично обрушился в школе в Твери
Потолок частично обрушился в школе №31 Твери, никто не пострадал, организована проверка, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:45
2023-04-21T14:45
происшествия
тверь
заволжский район
россия
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РЯЗАНЬ, 21 апр – РИА Новости. Потолок частично обрушился в школе №31 Твери, никто не пострадал, организована проверка, сообщили в прокуратуре региона. "Прокуратурой Заволжского района города Твери организована проверка по информации из СМИ об обрушении потолка в школе МОУ СОШ №31", - говорится в телеграм-канале ведомства. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, "инцидент произошел сегодня". "Все были на уроке, когда произошло обрушение... Никто не пострадал", - добавили там. Согласно опубликованным ведомством фотографиям, обрушилась часть навесного потолка в коридоре учебного заведения. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и дана правовая оценка "действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений школы, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях", говорится также в релизе. СУСК РФ по региону также сообщило о проведении доследственной проверки.
https://ria.ru/20230421/podrostok-1866784783.html
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тверь
заволжский район
россия
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происшествия, тверь, заволжский район, россия
Происшествия, Тверь, Заволжский район, Россия
Потолок частично обрушился в школе в Твери

В Твери в школе №31 во время уроков частично обрушился потолок, никто не пострадал

© Фото : Прокуратура Тверской областиПотолок обрушился в школе МОУ СОШ N 31 города Твери
Потолок обрушился в школе МОУ СОШ N 31 города Твери - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Прокуратура Тверской области
Потолок обрушился в школе МОУ СОШ N 31 города Твери
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 апр – РИА Новости. Потолок частично обрушился в школе №31 Твери, никто не пострадал, организована проверка, сообщили в прокуратуре региона.
"Прокуратурой Заволжского района города Твери организована проверка по информации из СМИ об обрушении потолка в школе МОУ СОШ №31", - говорится в телеграм-канале ведомства.
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Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, "инцидент произошел сегодня". "Все были на уроке, когда произошло обрушение... Никто не пострадал", - добавили там.
Согласно опубликованным ведомством фотографиям, обрушилась часть навесного потолка в коридоре учебного заведения.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства и дана правовая оценка "действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений школы, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях", говорится также в релизе.
СУСК РФ по региону также сообщило о проведении доследственной проверки.
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