https://ria.ru/20230421/potolok-1866910011.html

Потолок частично обрушился в школе в Твери

Потолок частично обрушился в школе в Твери - РИА Новости, 21.04.2023

Потолок частично обрушился в школе в Твери

Потолок частично обрушился в школе №31 Твери, никто не пострадал, организована проверка, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:45

2023-04-21T14:45

2023-04-21T14:45

происшествия

тверь

заволжский район

россия

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РЯЗАНЬ, 21 апр – РИА Новости. Потолок частично обрушился в школе №31 Твери, никто не пострадал, организована проверка, сообщили в прокуратуре региона. "Прокуратурой Заволжского района города Твери организована проверка по информации из СМИ об обрушении потолка в школе МОУ СОШ №31", - говорится в телеграм-канале ведомства. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, "инцидент произошел сегодня". "Все были на уроке, когда произошло обрушение... Никто не пострадал", - добавили там. Согласно опубликованным ведомством фотографиям, обрушилась часть навесного потолка в коридоре учебного заведения. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и дана правовая оценка "действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений школы, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях", говорится также в релизе. СУСК РФ по региону также сообщило о проведении доследственной проверки.

https://ria.ru/20230421/podrostok-1866784783.html

https://ria.ru/20230419/shtukaturka-1866436551.html

тверь

заволжский район

россия

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происшествия, тверь, заволжский район, россия