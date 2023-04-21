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Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении
Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.04.2023
Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявили в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:29
2023-04-21T14:29
2023-04-21T14:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
артемовск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявили в пятницу в Минобороны РФ."За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артёмовска. Воздушно-десантные войска при этом пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск были поражены подразделения украинских военных в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино в ДНР."Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 8 самолетовылетов. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнены 69 огневых задач", - уточнили в МО РФ.
россия
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РИА Новости
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россия, украина, донецкая народная республика, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Артемовск
Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении
Минобороны России: ВСУ потеряли до 310 военных на Донецком направлении