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Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 21.04.2023 (обновлено: 14:58 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/poteri-1866905410.html
Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении
Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.04.2023
Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявили в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:29
2023-04-21T14:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
артемовск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявили в пятницу в Минобороны РФ."За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артёмовска. Воздушно-десантные войска при этом пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск были поражены подразделения украинских военных в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино в ДНР."Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 8 самолетовылетов. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнены 69 огневых задач", - уточнили в МО РФ.
россия
украина
донецкая народная республика
артемовск
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россия, украина, донецкая народная республика, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Артемовск
Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 310 военных на Донецком направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артёмовска. Воздушно-десантные войска при этом пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск были поражены подразделения украинских военных в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино в ДНР.
"Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 8 самолетовылетов. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнены 69 огневых задач", - уточнили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 апреля, 16:41
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАртемовск
 
 
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