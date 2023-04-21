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Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении

Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 21.04.2023

Киев потерял за сутки до 310 военных на Донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявили в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:29

2023-04-21T14:29

2023-04-21T14:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

артемовск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении до 310 украинских военных, четыре бронемашины и несколько единиц артиллерии, заявили в пятницу в Минобороны РФ."За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артёмовска. Воздушно-десантные войска при этом пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск были поражены подразделения украинских военных в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино в ДНР."Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 8 самолетовылетов. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнены 69 огневых задач", - уточнили в МО РФ.

россия

украина

донецкая народная республика

артемовск

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россия, украина, донецкая народная республика, артемовск