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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 21.04.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
За минувшие сутки российские войска уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около сотни украинских военнослужащих, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:26
2023-04-21T14:26
2023-04-21T16:25
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около сотни украинских военнослужащих, следует из сводки Минобороны."Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Червоное Запорожской области", — заявили в военном ведомстве.В районах Гуляйполя и Полтавки российские войска уничтожили два склада боеприпасов — 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. "За сутки на данных направлениях потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", — подвели итог в Минобороны.Кроме того, на Купянском направлении украинские войска потеряли свыше 60 бойцов, на Краснолиманском — не менее 55, на Херсонском — порядка десяти, а на Донецком — более 300. Общие потери военной техники составили около 30 единиц, среди которых — САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубицы Д-20, боевые бронемашины.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 94 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 135 районах.
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россия, ситуация в днр и лнр, запорожская область, вооруженные силы украины, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Угледар
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны России: ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
За минувшие сутки российские войска уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около сотни украинских военнослужащих, следует из сводки
Минобороны.
"Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар
, Пречистовка ДНР
и Червоное Запорожской области
", — заявили в военном ведомстве.
В районах Гуляйполя и Полтавки российские войска уничтожили два склада боеприпасов — 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ
.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", — подвели итог в Минобороны.
Кроме того, на Купянском направлении украинские войска потеряли свыше 60 бойцов, на Краснолиманском — не менее 55, на Херсонском — порядка десяти, а на Донецком — более 300. Общие потери военной техники составили около 30 единиц, среди которых — САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубицы Д-20, боевые бронемашины.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 94 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 135 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине