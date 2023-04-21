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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 21.04.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

За минувшие сутки российские войска уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около сотни украинских военнослужащих, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:26

2023-04-21T14:26

2023-04-21T16:25

специальная военная операция на украине

россия

ситуация в днр и лнр

запорожская область

вооруженные силы украины

угледар

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около сотни украинских военнослужащих, следует из сводки Минобороны."Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Червоное Запорожской области", — заявили в военном ведомстве.В районах Гуляйполя и Полтавки российские войска уничтожили два склада боеприпасов — 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. "За сутки на данных направлениях потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", — подвели итог в Минобороны.Кроме того, на Купянском направлении украинские войска потеряли свыше 60 бойцов, на Краснолиманском — не менее 55, на Херсонском — порядка десяти, а на Донецком — более 300. Общие потери военной техники составили около 30 единиц, среди которых — САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубицы Д-20, боевые бронемашины.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 94 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 135 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, ситуация в днр и лнр, запорожская область, вооруженные силы украины, угледар