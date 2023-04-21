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Киев потерял за сутки более 115 боевиков на двух направлениях

Киев потерял за сутки более 115 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 21.04.2023

Киев потерял за сутки более 115 боевиков на двух направлениях

Украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 105 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:26

2023-04-21T14:26

2023-04-21T15:24

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 105 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка и Першотравневое Харьковской области. В районах населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в российском военном ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Червонопоповка, Червоная Диброва в ЛНР, Григоровка и Серебрянка в ДНР. "Уничтожено более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230421/kherson-1866906238.html

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Минобороны об уничтожении более 60 военных ВСУ на Купянском направлении Минобороны об уничтожении более 60 военных ВСУ на Купянском направлении 2023-04-21T14:26 true PT4M12S

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Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, луганская народная республика, киев