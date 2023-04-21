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Киев потерял за сутки более 115 боевиков на двух направлениях
Киев потерял за сутки более 115 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 21.04.2023
Киев потерял за сутки более 115 боевиков на двух направлениях
Украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 105 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:26
2023-04-21T14:26
2023-04-21T15:24
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 105 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка и Першотравневое Харьковской области. В районах населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в российском военном ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Червонопоповка, Червоная Диброва в ЛНР, Григоровка и Серебрянка в ДНР. "Уничтожено более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230421/kherson-1866906238.html
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Минобороны об уничтожении более 60 военных ВСУ на Купянском направлении
Минобороны об уничтожении более 60 военных ВСУ на Купянском направлении
2023-04-21T14:26
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PT4M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Киев
Киев потерял за сутки более 115 боевиков на двух направлениях
Киев потерял за сутки более 115 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях