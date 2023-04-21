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Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех - РИА Новости, 21.04.2023
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09:25 21.04.2023 (обновлено: 16:14 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/postradavshie-1866805360.html
Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех
Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех - РИА Новости, 21.04.2023
Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех
Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:25
2023-04-21T16:14
происшествия
белгород
белгородская область
губкин
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга", жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована", — уточнил он.Накануне вечером в городе произошло два взрыва — на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина. В Минобороны заявили, что произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета истребителем Су-34.Как передавал корреспондент РИА Новости, на крыше местного магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежал перевернутый автомобиль. Мэр города Валентин Демидов сообщал, что всем жителям поврежденных домов администрация предложила временное размещение в гостинице.
https://ria.ru/20230420/pogibshie-1866584460.html
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белгород
белгородская область
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Кадры с места взрыва в Белгороде
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происшествия, белгород, белгородская область, губкин, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Губкин, Вячеслав Гладков
Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех

Губернатор Гладков: число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга", жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована", — уточнил он.
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Накануне вечером в городе произошло два взрыва — на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина. В Минобороны заявили, что произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета истребителем Су-34.
Как передавал корреспондент РИА Новости, на крыше местного магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежал перевернутый автомобиль. Мэр города Валентин Демидов сообщал, что всем жителям поврежденных домов администрация предложила временное размещение в гостинице.
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьГубкинВячеслав Гладков
 
 
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