https://ria.ru/20230421/postradavshie-1866805360.html

Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех

Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех - РИА Новости, 21.04.2023

Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех

Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:25

2023-04-21T09:25

2023-04-21T16:14

происшествия

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белгородская область

губкин

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга", жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована", — уточнил он.Накануне вечером в городе произошло два взрыва — на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина. В Минобороны заявили, что произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета истребителем Су-34.Как передавал корреспондент РИА Новости, на крыше местного магазина, который примыкает к жилой многоэтажке, лежал перевернутый автомобиль. Мэр города Валентин Демидов сообщал, что всем жителям поврежденных домов администрация предложила временное размещение в гостинице.

https://ria.ru/20230420/pogibshie-1866584460.html

https://ria.ru/20230411/belgorod-1864393813.html

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Кадры с места взрыва в Белгороде Кадры с места взрыва в Белгороде 2023-04-21T09:25 true PT0M23S

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происшествия, белгород, белгородская область, губкин, вячеслав гладков