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Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки

Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки - РИА Новости, 21.04.2023

Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки

Обвиняя Россию в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США молчат о реальных выгодоприобретателях "украинской части"... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T01:55

2023-04-21T01:55

2023-04-21T02:08

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Обвиняя Россию в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США молчат о реальных выгодоприобретателях "украинской части" зерновой сделки, заявило посольство РФ в Вашингтоне."Голословно обвиняя нас в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США продолжают замалчивать информацию о реальных выгодоприобретателях "украинской части" агродоговоренностей", - говорится в сообщении посольства.В дипмиссии добавили, что Россия остается надежным поставщиком агротоваров, продолжит исполнять обязательства по имеющимся соглашениям и открыта к расширению сотрудничества на продовольственном направлении.

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россия, сша, в мире