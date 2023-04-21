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Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки - РИА Новости, 21.04.2023
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01:55 21.04.2023 (обновлено: 02:08 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/posolstvo-1866776277.html
Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки
Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки - РИА Новости, 21.04.2023
Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки
Обвиняя Россию в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США молчат о реальных выгодоприобретателях "украинской части"... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T01:55
2023-04-21T02:08
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Обвиняя Россию в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США молчат о реальных выгодоприобретателях "украинской части" зерновой сделки, заявило посольство РФ в Вашингтоне."Голословно обвиняя нас в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США продолжают замалчивать информацию о реальных выгодоприобретателях "украинской части" агродоговоренностей", - говорится в сообщении посольства.В дипмиссии добавили, что Россия остается надежным поставщиком агротоваров, продолжит исполнять обязательства по имеющимся соглашениям и открыта к расширению сотрудничества на продовольственном направлении.
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россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки

Посольство России: США молчат о выгодоприобретателях украинской части зерновой сделки

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Обвиняя Россию в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США молчат о реальных выгодоприобретателях "украинской части" зерновой сделки, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
"Голословно обвиняя нас в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США продолжают замалчивать информацию о реальных выгодоприобретателях "украинской части" агродоговоренностей", - говорится в сообщении посольства.
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Инфографика
В дипмиссии добавили, что Россия остается надежным поставщиком агротоваров, продолжит исполнять обязательства по имеющимся соглашениям и открыта к расширению сотрудничества на продовольственном направлении.
 
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