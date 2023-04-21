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Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 21.04.2023
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11:40 21.04.2023 (обновлено: 18:02 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/pomosch-1866847942.html
Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи
Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 21.04.2023
Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи
Финляндия поставит Украине пятнадцатый пакет военной помощи, оценочная стоимость партии составляет 78 миллионов евро, общая стоимость всей финской военной... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:40
2023-04-21T18:02
в мире
финляндия
украина
россия
сергей лавров
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр — РИА Новости. Финляндия поставит Украине пятнадцатый пакет военной помощи, оценочная стоимость партии составляет 78 миллионов евро, общая стоимость всей финской военной помощи таким образом составит 990 миллионов евро, сообщает в пятницу минобороны Финляндии. "Финляндия поставляет военное оборудование для обучения украинских солдат в EUMAM Ukraine (миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине - ред.). Решение об этом президент республики принял 21.04.2023 по предложению правительства", - говорится в сообщении. Оценочные расходы Финляндии в рамках 15-го пакета военной помощи составляют 78 миллионов евро, в результате чего общая стоимость всех финских поставок военной техники на Украину составит около 990 миллионов евро, уточняет министерство. По оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасной доставки помощи дальнейшие подробности о точном содержании, способе доставки и сроках не разглашаются, говорится в сообщении. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230419/finlyandiya-1866351701.html
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в мире, финляндия, украина, россия, сергей лавров, нато
В мире, Финляндия, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи

Минобороны: Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи на 78 миллионов евро

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр — РИА Новости. Финляндия поставит Украине пятнадцатый пакет военной помощи, оценочная стоимость партии составляет 78 миллионов евро, общая стоимость всей финской военной помощи таким образом составит 990 миллионов евро, сообщает в пятницу минобороны Финляндии.
"Финляндия поставляет военное оборудование для обучения украинских солдат в EUMAM Ukraine (миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине - ред.). Решение об этом президент республики принял 21.04.2023 по предложению правительства", - говорится в сообщении.
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Оценочные расходы Финляндии в рамках 15-го пакета военной помощи составляют 78 миллионов евро, в результате чего общая стоимость всех финских поставок военной техники на Украину составит около 990 миллионов евро, уточняет министерство.
По оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасной доставки помощи дальнейшие подробности о точном содержании, способе доставки и сроках не разглашаются, говорится в сообщении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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