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В Польше пришли к неожиданному выводу о едином государстве с Украиной
В Польше пришли к неожиданному выводу о едином государстве с Украиной - РИА Новости, 21.04.2023
В Польше пришли к неожиданному выводу о едином государстве с Украиной
Поток украинских беженцев превратил Польшу в двунациональную страну, написал обозреватель Михал Шулджиньский в статье для Rzeczpospolita. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:34
2023-04-21T18:34
2023-04-21T19:02
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украина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Поток украинских беженцев превратил Польшу в двунациональную страну, написал обозреватель Михал Шулджиньский в статье для Rzeczpospolita."Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство — покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, — это просто факт", — отметил он, комментируя идею создания единого государства в будущем.По словам журналиста, сейчас украинцы составляют более восьми процентов от всего населения Польши. Автор обратил внимание на то, что сами мигранты и их статус изменились после обострения конфликта: они стали богаче и образованнее.В начале апреля во время визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких политических или экономических границ.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866528917.html
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в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский
В Польше пришли к неожиданному выводу о едином государстве с Украиной
Rzeczpospolita: Польша и Украина сделали первый шаг в сторону создания единого государства