https://ria.ru/20230421/polsha-1866981207.html

В Польше пришли к неожиданному выводу о едином государстве с Украиной

В Польше пришли к неожиданному выводу о едином государстве с Украиной - РИА Новости, 21.04.2023

В Польше пришли к неожиданному выводу о едином государстве с Украиной

Поток украинских беженцев превратил Польшу в двунациональную страну, написал обозреватель Михал Шулджиньский в статье для Rzeczpospolita. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:34

2023-04-21T18:34

2023-04-21T19:02

в мире

польша

украина

варшава

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Поток украинских беженцев превратил Польшу в двунациональную страну, написал обозреватель Михал Шулджиньский в статье для Rzeczpospolita."Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство — покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, — это просто факт", — отметил он, комментируя идею создания единого государства в будущем.По словам журналиста, сейчас украинцы составляют более восьми процентов от всего населения Польши. Автор обратил внимание на то, что сами мигранты и их статус изменились после обострения конфликта: они стали богаче и образованнее.В начале апреля во время визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких политических или экономических границ.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины.

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866528917.html

https://ria.ru/20230418/proval-1865963855.html

польша

украина

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский