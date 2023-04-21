https://ria.ru/20230421/polk-1866864080.html

В Новосибирской области предложат новые форматы "Бессмертного полка"

В Новосибирской области предложат новые форматы "Бессмертного полка" - РИА Новости, 21.04.2023

В Новосибирской области предложат новые форматы "Бессмертного полка"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании областного оргкомитета "Победа" в пятницу поддержал новые форматы проведения в регионе... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:23

2023-04-21T12:23

2023-04-21T12:23

новосибирск

новосибирская область

андрей травников

елена цунаева

день победы

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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании областного оргкомитета "Победа" в пятницу поддержал новые форматы проведения в регионе общественной акции "Бессмертный полк России" вместо традиционного шествия, сообщает правительство региона. Ранее на этой неделе сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году из соображений безопасности в формате массового шествия проводиться не будет, но пройдет в альтернативных форматах. "Я считаю, что все остальные форматы нужно поддержать, но было бы здорово провести какую-то общую акцию. Я бы обратился к Новосибирску, Новосибирск ни один раз демонстрировал творческий подход, было много народных акций. Вариант виртуального "Бессмертного полка" поддерживается. При этом необходимо проработать удобство формата для людей и безопасность информации", - сказал Травников. Обращаясь к главам районов области, губернатор отметил, что в этом году в отсутствии традиционного шествия приветствуются "любые форматы, которые позволят жителям почтить память своих предков". В Новосибирске 9 мая на площади Калинина на экранах стелы "Новосибирск – город трудовой доблести" в рамках акции "Бессмертный полк России" состоится открытие выставки, посвященной Новосибирску в годы Великой Отечественной войны. На экранах стелы, а также на большом экране на площади Ленина будет проходить трансляция фотографий воинов-сибиряков. Новые форматы празднования Дня Победы также будут включать в себя акцию "Герои с нами", когда любой желающий может напечатать потрет своего героя на футболке и надеть ее в День Победы. Акция "Портрет героя на сердце" предполагает изготовление бейджа с портретом героя и информацией о нем. Также в регионе пройдет акция "Бессмертный автополк" и "Стена памяти".

https://ria.ru/20230419/polk-1866340357.html

https://ria.ru/20230418/bessmertnyy_polk-1866052025.html

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новосибирск, новосибирская область, андрей травников, елена цунаева, день победы