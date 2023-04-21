https://ria.ru/20230421/politsiya-1866969524.html

В Нижегородской области нашли девушку, пинавшую по лицу пьяного мужчину

В Нижегородской области нашли девушку, пинавшую по лицу пьяного мужчину - РИА Новости, 21.04.2023

В Нижегородской области нашли девушку, пинавшую по лицу пьяного мужчину

Полиция в Арзамасском районе Нижегородской области разыскала девушку, избивавшую пьяного мужчину ногами по голове, на нее составлен протокол о мелком... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:44

2023-04-21T17:44

2023-04-21T17:44

россия

нижегородская область

арзамасский район

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Полиция в Арзамасском районе Нижегородской области разыскала девушку, избивавшую пьяного мужчину ногами по голове, на нее составлен протокол о мелком хулиганстве, сообщили журналистам в управлении ГУ МВД по региону. Ранее местный Telegram-канал "Нижний №1" опубликовал видео, на котором девушка пинает по голове и по лицу лежащего на земле пьяного мужчину под радостные возгласы детей. Также показано, как мальчик 7-8 лет бросает в этого же мужчину песком из песочницы и смеется. Как рассказали журналистам в региональном управлении МВД, заявлений и сообщений по поводу конфликта с рукоприкладством в полицию не поступало. Тем не менее полицейские организовали проверку видео, размещенного в интернете. "Участковый уполномоченный полиции установил участников инцидента. Мужчина, к которому девушкой была применена физическая сила, от написания заявления отказался. Девушка 2002 года рождения, допустившая агрессию в отношении мужчины, принесла ему извинения. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - сообщили в пресс-службе ведомства. На видео, предоставленном ведомством, мужчина отказывается от претензий к избивавшей его девушке. "Я сделала неправильно, я раскаиваюсь и больше так не буду. Извините", - говорит 20-летняя хулиганка. Сообщается, что с ней провели профилактическую беседу. Как уточнила собеседница агентства, "информация об участии несовершеннолетнего в инциденте проверяется".

https://ria.ru/20230418/izbienie-1866173071.html

https://ria.ru/20230403/delo-1862707239.html

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нижегородская область

арзамасский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нижегородская область, арзамасский район, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)