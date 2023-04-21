Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области нашли девушку, пинавшую по лицу пьяного мужчину - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/politsiya-1866969524.html
В Нижегородской области нашли девушку, пинавшую по лицу пьяного мужчину
В Нижегородской области нашли девушку, пинавшую по лицу пьяного мужчину - РИА Новости, 21.04.2023
В Нижегородской области нашли девушку, пинавшую по лицу пьяного мужчину
Полиция в Арзамасском районе Нижегородской области разыскала девушку, избивавшую пьяного мужчину ногами по голове, на нее составлен протокол о мелком... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:44
2023-04-21T17:44
россия
нижегородская область
арзамасский район
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Полиция в Арзамасском районе Нижегородской области разыскала девушку, избивавшую пьяного мужчину ногами по голове, на нее составлен протокол о мелком хулиганстве, сообщили журналистам в управлении ГУ МВД по региону. Ранее местный Telegram-канал "Нижний №1" опубликовал видео, на котором девушка пинает по голове и по лицу лежащего на земле пьяного мужчину под радостные возгласы детей. Также показано, как мальчик 7-8 лет бросает в этого же мужчину песком из песочницы и смеется. Как рассказали журналистам в региональном управлении МВД, заявлений и сообщений по поводу конфликта с рукоприкладством в полицию не поступало. Тем не менее полицейские организовали проверку видео, размещенного в интернете. "Участковый уполномоченный полиции установил участников инцидента. Мужчина, к которому девушкой была применена физическая сила, от написания заявления отказался. Девушка 2002 года рождения, допустившая агрессию в отношении мужчины, принесла ему извинения. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - сообщили в пресс-службе ведомства. На видео, предоставленном ведомством, мужчина отказывается от претензий к избивавшей его девушке. "Я сделала неправильно, я раскаиваюсь и больше так не буду. Извините", - говорит 20-летняя хулиганка. Сообщается, что с ней провели профилактическую беседу. Как уточнила собеседница агентства, "информация об участии несовершеннолетнего в инциденте проверяется".
https://ria.ru/20230418/izbienie-1866173071.html
https://ria.ru/20230403/delo-1862707239.html
россия
нижегородская область
арзамасский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижегородская область, арзамасский район, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Нижегородская область, Арзамасский район, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижегородской области нашли девушку, пинавшую по лицу пьяного мужчину

В Арзамасском районе полиция нашла девушку, пинавшую по лицу пьяного мужчину

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Полиция в Арзамасском районе Нижегородской области разыскала девушку, избивавшую пьяного мужчину ногами по голове, на нее составлен протокол о мелком хулиганстве, сообщили журналистам в управлении ГУ МВД по региону.
Ранее местный Telegram-канал "Нижний №1" опубликовал видео, на котором девушка пинает по голове и по лицу лежащего на земле пьяного мужчину под радостные возгласы детей. Также показано, как мальчик 7-8 лет бросает в этого же мужчину песком из песочницы и смеется.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Военные следователи изучат дело об избиении многодетного отца в Петербурге
18 апреля, 19:16
Как рассказали журналистам в региональном управлении МВД, заявлений и сообщений по поводу конфликта с рукоприкладством в полицию не поступало. Тем не менее полицейские организовали проверку видео, размещенного в интернете.
"Участковый уполномоченный полиции установил участников инцидента. Мужчина, к которому девушкой была применена физическая сила, от написания заявления отказался. Девушка 2002 года рождения, допустившая агрессию в отношении мужчины, принесла ему извинения. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - сообщили в пресс-службе ведомства.
На видео, предоставленном ведомством, мужчина отказывается от претензий к избивавшей его девушке. "Я сделала неправильно, я раскаиваюсь и больше так не буду. Извините", - говорит 20-летняя хулиганка. Сообщается, что с ней провели профилактическую беседу.
Как уточнила собеседница агентства, "информация об участии несовершеннолетнего в инциденте проверяется".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Дело о хулиганстве завели после избиения петербуржца на улице при его детях
3 апреля, 17:07
 
РоссияНижегородская областьАрзамасский районПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала