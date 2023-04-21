https://ria.ru/20230421/pokhischenie-1866950974.html

Пропавшую мать советницы российского сенатора нашли живой

Пропавшую мать советницы российского сенатора нашли живой - РИА Новости, 21.04.2023

Пропавшую мать советницы российского сенатора нашли живой

Пропавшую в Москве пожилую женщину, которая стала жертвой телефонных мошенников, нашли живой в Тверской области, ей ничто не угрожает, сообщила старший помощник РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:49

2023-04-21T16:49

2023-04-21T17:06

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

происшествия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пропавшую в Москве пожилую женщину, которая стала жертвой телефонных мошенников, нашли живой в Тверской области, ей ничто не угрожает, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве после того, как пожилая женщина, став жертвой телефонных мошенников, исчезла в Москве.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о Татьяне Адабаш - матери Елены Силкиной, советника российского сенатора. По данным следствия, неизвестные обманули и уговорили пожилую женщину покинуть дом, а затем лишили ее возможности общаться с родственниками."Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска установлено местонахождение 77-летней пропавшей женщины на территории Тверской области", - сказала Иванова журналистам.Она добавила, что скоро женщину доставят к следователю для установления всех обстоятельств совершенного в отношении нее преступления."В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнула Иванова.

https://ria.ru/20230420/delo-1866606667.html

тверская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия