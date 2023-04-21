https://ria.ru/20230421/pokhischenie-1866950974.html
Пропавшую мать советницы российского сенатора нашли живой
Пропавшую мать советницы российского сенатора нашли живой - РИА Новости, 21.04.2023
Пропавшую мать советницы российского сенатора нашли живой
Пропавшую в Москве пожилую женщину, которая стала жертвой телефонных мошенников, нашли живой в Тверской области, ей ничто не угрожает, сообщила старший помощник РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:49
2023-04-21T16:49
2023-04-21T17:06
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пропавшую в Москве пожилую женщину, которая стала жертвой телефонных мошенников, нашли живой в Тверской области, ей ничто не угрожает, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве после того, как пожилая женщина, став жертвой телефонных мошенников, исчезла в Москве.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о Татьяне Адабаш - матери Елены Силкиной, советника российского сенатора. По данным следствия, неизвестные обманули и уговорили пожилую женщину покинуть дом, а затем лишили ее возможности общаться с родственниками."Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска установлено местонахождение 77-летней пропавшей женщины на территории Тверской области", - сказала Иванова журналистам.Она добавила, что скоро женщину доставят к следователю для установления всех обстоятельств совершенного в отношении нее преступления."В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнула Иванова.
https://ria.ru/20230420/delo-1866606667.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Тверская область, Происшествия
Пропавшую мать советницы российского сенатора нашли живой
Пропавшую мать советницы российского сенатора нашли живой в Тверской области
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Пропавшую в Москве пожилую женщину, которая стала жертвой телефонных мошенников, нашли живой в Тверской области, ей ничто не угрожает, сообщила старший помощник руководителя столичного главка
СК РФ Юлия Иванова.
Ранее Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве после того, как пожилая женщина, став жертвой телефонных мошенников, исчезла в Москве.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о Татьяне Адабаш - матери Елены Силкиной, советника российского сенатора. По данным следствия, неизвестные обманули и уговорили пожилую женщину покинуть дом, а затем лишили ее возможности общаться с родственниками.
"Благодаря совместной работе следователей столичного СК
и сотрудников уголовного розыска установлено местонахождение 77-летней пропавшей женщины на территории Тверской области", - сказала Иванова журналистам.
Она добавила, что скоро женщину доставят к следователю для установления всех обстоятельств совершенного в отношении нее преступления.
"В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнула Иванова.
СК возбудил уголовное дело после исчезновения матери советника сенатора