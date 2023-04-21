https://ria.ru/20230421/pogoda-1866792190.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:31
2023-04-21T08:31
2023-04-21T08:31
москва
общество
александр синенков
погода
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 15 - плюс 17 градусов, по области от плюс 13 до плюс 18. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков. По его словам, атмосферное давление немного понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230419/pogoda-1866286549.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, александр синенков, погода
Москва, Общество, Александр Синенков, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Синенков: в пятницу в Москве ожидается переменная облачность и до плюс 17
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 15 - плюс 17 градусов, по области от плюс 13 до плюс 18. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По его словам, атмосферное давление немного понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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