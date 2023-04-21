https://ria.ru/20230421/pogoda-1866792190.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:31

2023-04-21T08:31

2023-04-21T08:31

москва

общество

александр синенков

погода

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе плюс 15 - плюс 17 градусов, по области от плюс 13 до плюс 18. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков. По его словам, атмосферное давление немного понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230419/pogoda-1866286549.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, александр синенков, погода