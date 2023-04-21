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В Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа - РИА Новости, 21.04.2023
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05:35 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/podrostok-1866784783.html
В Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа
В Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа - РИА Новости, 21.04.2023
В Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа
Подросток во время прогулки упал с пятого этажа недостроенного здания в поселке Пластун в Приморье, он госпитализирован, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T05:35
2023-04-21T05:35
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происшествия
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Подросток во время прогулки упал с пятого этажа недостроенного здания в поселке Пластун в Приморье, он госпитализирован, сообщает прокуратура региона. "Вечером 20 апреля 2023 года 15-летний подросток во время прогулки упал с пятого этажа объекта незавершенного строительства на улице Лермонтова в поселке Пластун. Ребенок госпитализирован с травмами в Кавалеровскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении. Прокуратура Тернейского района организовала проверку по факту произошедшего. По ее результатам собственника здания принудят к ограничению доступа на территорию. Будет дана оценка действиям законных представителей подростка и органы системы профилактики. Также проводится доследственная проверка. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что у ребенка – перелом бедра и другие травмы. "Переломы бедренной и пяточной костей, ушиб головного мозга. Состояние стабильное, но тяжелое. Перевели в реанимацию", - сказал источник.
https://ria.ru/20230419/spasenie-1866218388.html
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происшествия, россия, приморский край
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа

В поселке Пластун в Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа стройки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Подросток во время прогулки упал с пятого этажа недостроенного здания в поселке Пластун в Приморье, он госпитализирован, сообщает прокуратура региона.
"Вечером 20 апреля 2023 года 15-летний подросток во время прогулки упал с пятого этажа объекта незавершенного строительства на улице Лермонтова в поселке Пластун. Ребенок госпитализирован с травмами в Кавалеровскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
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Прокуратура Тернейского района организовала проверку по факту произошедшего. По ее результатам собственника здания принудят к ограничению доступа на территорию. Будет дана оценка действиям законных представителей подростка и органы системы профилактики. Также проводится доследственная проверка.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что у ребенка – перелом бедра и другие травмы. "Переломы бедренной и пяточной костей, ушиб головного мозга. Состояние стабильное, но тяжелое. Перевели в реанимацию", - сказал источник.
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