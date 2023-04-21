Евросоюз подготовил более 16 тысяч украинских военных, заявил Боррель
Боррель: более 16 тысяч украинских военных прошли подготовку в рамках помощи ЕС
© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине, Киев также получил от ЕС боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"На заседании контактной группы по вопросам обороны Украины я представил обновленную информацию о военной поддержке ЕС. Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение. (Украине) уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро", - написал он в своем Twitter-аккаунте.
В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.