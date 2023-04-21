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Евросоюз подготовил более 16 тысяч украинских военных, заявил Боррель - РИА Новости, 21.04.2023
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15:56 21.04.2023 (обновлено: 16:20 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/podgotovka-1866936890.html
Евросоюз подготовил более 16 тысяч украинских военных, заявил Боррель
Евросоюз подготовил более 16 тысяч украинских военных, заявил Боррель - РИА Новости, 21.04.2023
Евросоюз подготовил более 16 тысяч украинских военных, заявил Боррель
Более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине, Киев также получил от ЕС боеприпасы и ракеты на сумму более 600 РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:56
2023-04-21T16:20
в мире
евросоюз
жозеп боррель
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нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине, Киев также получил от ЕС боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "На заседании контактной группы по вопросам обороны Украины я представил обновленную информацию о военной поддержке ЕС. Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение. (Украине) уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро", - написал он в своем Twitter-аккаунте. В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, марк милли, ллойд остин, нато, россия, сша, украина
В мире, Евросоюз, Жозеп Боррель, Марк Милли, Ллойд Остин, НАТО, Россия, США, Украина
Евросоюз подготовил более 16 тысяч украинских военных, заявил Боррель

Боррель: более 16 тысяч украинских военных прошли подготовку в рамках помощи ЕС

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине, Киев также получил от ЕС боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"На заседании контактной группы по вопросам обороны Украины я представил обновленную информацию о военной поддержке ЕС. Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение. (Украине) уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро", - написал он в своем Twitter-аккаунте.
В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Столтенберг: союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов
Вчера, 10:43
 
В миреЕвросоюзЖозеп БоррельМарк МиллиЛлойд ОстинНАТОРоссияСШАУкраина
 
 
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