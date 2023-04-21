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Евросоюз подготовил более 16 тысяч украинских военных, заявил Боррель

Евросоюз подготовил более 16 тысяч украинских военных, заявил Боррель - РИА Новости, 21.04.2023

Евросоюз подготовил более 16 тысяч украинских военных, заявил Боррель

Более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине, Киев также получил от ЕС боеприпасы и ракеты на сумму более 600 РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:56

2023-04-21T15:56

2023-04-21T16:20

в мире

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Более 16 тысяч украинских военнослужащих получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине, Киев также получил от ЕС боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "На заседании контактной группы по вопросам обороны Украины я представил обновленную информацию о военной поддержке ЕС. Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение. (Украине) уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро", - написал он в своем Twitter-аккаунте. В пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" проходит заседание контактной группы по Украине. Встреча проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также обращал внимание, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230421/samolety-1866825340.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, жозеп боррель, марк милли, ллойд остин, нато, россия, сша, украина